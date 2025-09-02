Tres detenidos por intentar embarcar en Valencia vehículos robados en el ferri con destino a Argelia Un especialista de la Policía Local detectó indicios de falsedad en el certificado de matriculación y otros documentos de los coches

Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 15:34

La Policía Local de Valencia detuvo el pasado 19 de agosto a tres personas por intentar transportar vehículos robados y con documentación falsificada en el ferry a Argelia. Los agentes estaban realizando controles aleatorios en el Puente de Astilleros en el acceso al embarque al ferry a Monstaganem (Argelia) y vieron un primer vehículo con actitud evasiva al ver a la patrulla policial, por lo que dieron el alto al vehículo.

Este Renault Clio, con matrícula francesa, figuraba a cargo de un servicio de una financiera francesa. Se le requirió toda la documentación y uno de los agentes, especialista en documentoscopia y tráfico ilícito de vehículos, apreció en el certificado de matriculación posibles indicios de falsedad del mismo y tras una inspección minuciosa se comprobó la falsedad del mismo, como en el caso del informe de inspección técnica del vehículo.

Preguntado el conductor dijo que lo habían mandado a recoger el coche a París, presentando una autorización en árabe por una supuesta persona para su compra y traslado a Argelia. La persona no quiso facilitar los datos ni ubicación del vendedor.

En este caso, los agentes deducen que el método empleado para eludir la inspección policial y administrativa para poder embarcar hacia Argelia es la falsificación de documentos o certificados de matriculación para sustraer el vehículo cuyo titular es una financiera y así hacerlo pasar por un particular que embarca y sustrae definitivamente el vehículo, cuya trazabilidad se pierde con este método. El conductor fue detenido.

Con posterioridad, se intercepta un Totoya CHR con matrícula francesa que pasaba apresuradamente por la zona de intervención policial, por lo que se le da el alto. Se le pidió la documentación y, como en el caso anterior, el agente aprecia indicios de falsedad de los documentos aportados. En esta ocasión, el conductor dijo que el nuevo titular del vehículo, tras la compra venta reciente del mismo, le había mandado a recoger el vehículo a Alicante.

En este caso, el conductor había llegado en avión desde Argelia a Alicante y no portaba ni maleta ni pertenencias mínimas para una estancia ni de un día. En el pasaporte se apreciaban numerosas entradas y salidas de corta duración de Argelia a España por lo que pudiera estar dedicándose al trasporte a su país de vehículos de procedencia ilícita.

En una inspección minuciosa del Toyota CHR en sus elementos reglamentarios de identificación (VIN del bastidor, placa del fabricante…) se comprueba que no son acordes con los genuinos del fabricante y comprobado el VIN en la base de datos policiales se comprueba que está asociado a un vehículo sustraído en Clichy (Francia).

En este caso, se cree que el método utilizado es el de falsificación de documentos y ocultación de identificación de elementos obligatorios así como su falsificación para poder embarcar y sustraer el vehículo al perder la trazabilidad con este método. El conductor fue detenido.

Otra de las unidades de la USAP interceptó un Hyundai Tucson con matrícula francesa y se le pidió la documentación al conductor. El agente experto que analizó los documentos vio indicios de falsedad. Como en el caso anterior, también se le realiza una inspección minuciosa de los elementos reglamentarios de identificación comprobando que no son acordes a los genuinos del fabricante. El método utilizado en este caso es el mismo que en el Toyota CHR. El conductor fue detenido.

Los tres vehículos han sido trasladados al depósito de la grúa y se ha hecho gestiones en el caso del Renault Clio con la financiera para que presente denuncia de sustracción ante el desconocimiento de la posesión y embarque a Argelia del vehículo y en el caso del Hyundai Tucson se ha comunicado al fabricante que identifique al titular del VIN legítimo y completo para obtener los datos del titular y la denuncia de sustracción. En el caso de Toyota se ha comunicado su hallazgo tras ser denunciado el robo.

Por último los agentes en su comparecencia ante la Policía Nacional señalan que la similitud de los casos implica una conexión entre los conductores y vehículos robados, por lo que podría existir una organización coordinada en el robo y traslado de estos vehículos.