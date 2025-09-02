Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La central de la Policía Local de Llíria. LP

Detenido por masturbarse delante de un grupo de niñas en la piscina municipal de Llíria

La Policía Local arresta al individuo de 61 años tras ser avisada por la madre de una de las menores

J. F.

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:54

La Policía Local de Llíria detuvo el domingo por la tarde a un hombre de 61 años de edad por masturbarse delante de varios menores en la piscina municipal de la localidad. Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la tarde ante una gran número de testigos.

Tras recibir el aviso de que un hombre estaba mostrando su pene a un grupo de niñas que se encontraba en la piscina, una patrulla de la Policía Local de Llíria y otra de la Guardia Civil acudieron a las instalaciones municipales.

Noticias relacionadas

Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar

Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar

Cuando llegaron los primeros agentes, una mujer estaba muy nerviosa tras presenciar los hecho. Según esta persona, el individuo había mostrado su pene a un grupo de menores y se había masturbado tras ponerse frente a las niñas.

Varios testigos más se acercaron a los policías locales y confirmaron los hechos denunciados por la madre de una de las niñas, por lo que los agentes procedieron a detener al hombre por un delito contra la libertad sexual de menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  3. 3 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  4. 4 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  5. 5

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  8. 8 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  9. 9 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  10. 10 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido por masturbarse delante de un grupo de niñas en la piscina municipal de Llíria

Detenido por masturbarse delante de un grupo de niñas en la piscina municipal de Llíria