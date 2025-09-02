Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Perro especializado en localización de drogas en un parque infantil de Paterna. Manuel Molines

Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

El octogenario detenido en Paterna portaba 6.000 euros en efectivo y 14 gramos de cocaína en bolsitas listas para su distribución

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:41

A sus 85 años, un vecino de Paterna ha sido detenido por vender droga al menudeo y ofrecer dinero a menores a cambio de sexo. El presunto 'yayo-traficante', de nacionalidad española, fue sorprendido este fin de semana con 15 bolsitas de cocaína listas para su distribución después de realizar propuestas sexuales a una niña de doce años, a la que abordó a la salida de un supermercado y siguió de forma insistente hasta su domicilio.

El arrestado por los delitos de corrupción de menores y contra la salud pública le ofreció 200 euros a la menor por dejarse realizar tocamientos en los pechos, a lo que la adolescente se negó. «Vete a tu casa y toca a tu mujer», le respondió la víctima.

El presunto pederasta no se dio por vencido y siguió acosando a la menor. «Mi mujer está enferma y no puedo hacer cosas con ella», le insistía al tiempo que le decía que se fueran a algún sitio cerrado para que no los vieran en la calle. «Allí te daré el dinero».

La adolescente aceleró el paso y consiguió llegar a su domicilio, donde inmediatamente le contó lo ocurrido a su abuela. La mujer y una tía de la niña bajaron a la calle y consiguieron retener al presunto pederasta el tiempo necesario hasta que llegó la Policía al lugar.

Agentes de la Policía Local de Paterna y de la Policía Nacional procedieron a la detención del sospechoso, un varón de 85 años de edad, quien portaba 200 euros -en billetes de 50- y un preservativo en su cartera, cantidad que precisamente había ofrecido a la menor instantes antes a cambio de sexo. Una vecina identificada por la Policía indicó que a ella esta misma persona también le había ofrecido 200 euros por una felación unos días antes.

Cacheo en dependencias policiales

Pero el detenido inicialmente por la corrupción de menores no solo iba a ser arrestado por este delito. Una vez trasladado a dependencias policiales, y tras un cacheo más en profundidad, los agentes descubrieron que el anciano tenía escondidos otros 5.900 euros y 15 bolsitas con sustancias estupefacientes, al parecer 14 gramos de cocaína. Además de la droga y del dinero fraccionado, con divisas también extranjeras, los agentes le intervinieron útiles para preparar las dosis para su venta. De ahí que también se le impute al octogenario un delito de tráfico de drogas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo