Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos atracadores disfrazados de basureros roban 120.000 euros en un banco en Valencia
La perra de rastreo, Wiki. LP

La Unidad Canina de los Bomberos de Valencia localiza en Pinedo a una vecina desaparecida

La perra de rastro Wiki localizó a la mujer entre cañas, semi inconsciente y con signos de deshidratación

Nacho Roca

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13

La rápida intervención de la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento de València permitió localizar con vida a una vecina desaparecida en la zona de Pinedo durante la noche del martes.

El aviso se recibió a las 23:30 horas, momento en el que se movilizó a dos guías con tres perros especializados en la búsqueda de personas vivas: dos de venteo y uno de rastro. Tras recoger prendas en la vivienda de la mujer para obtener olor de referencia, se inició la búsqueda con la perra de rastro Wiki.

Minutos después, el dispositivo se trasladó hasta Pinedo, donde había aparecido el coche de la desaparecida. Con el apoyo de la Policía Local, que cortó el tráfico para garantizar la seguridad de la operación, se desplegó el rastreo en la zona.

La actuación fue decisiva: Wiki localizó a la mujer entre cañas, en estado semi inconsciente y con síntomas de deshidratación. «Nuestra perra de rastro Wiki fue clave para dar con la vecina en apenas unos minutos», destacó José Varea, responsable de la Unidad Canina.

De inmediato, se solicitó la intervención de la unidad sanitaria AMB-9, que la trasladó al hospital para recibir atención médica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  3. 3 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  4. 4 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  5. 5 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  6. 6

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  9. 9

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff
  10. 10

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Unidad Canina de los Bomberos de Valencia localiza en Pinedo a una vecina desaparecida

La Unidad Canina de los Bomberos de Valencia localiza en Pinedo a una vecina desaparecida