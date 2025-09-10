La Unidad Canina de los Bomberos de Valencia localiza en Pinedo a una vecina desaparecida La perra de rastro Wiki localizó a la mujer entre cañas, semi inconsciente y con signos de deshidratación

Nacho Roca Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:26h.

La rápida intervención de la Unidad Canina de Bomberos del Ayuntamiento de València permitió localizar con vida a una vecina desaparecida en la zona de Pinedo durante la noche del martes.

El aviso se recibió a las 23:30 horas, momento en el que se movilizó a dos guías con tres perros especializados en la búsqueda de personas vivas: dos de venteo y uno de rastro. Tras recoger prendas en la vivienda de la mujer para obtener olor de referencia, se inició la búsqueda con la perra de rastro Wiki.

Minutos después, el dispositivo se trasladó hasta Pinedo, donde había aparecido el coche de la desaparecida. Con el apoyo de la Policía Local, que cortó el tráfico para garantizar la seguridad de la operación, se desplegó el rastreo en la zona.

La actuación fue decisiva: Wiki localizó a la mujer entre cañas, en estado semi inconsciente y con síntomas de deshidratación. «Nuestra perra de rastro Wiki fue clave para dar con la vecina en apenas unos minutos», destacó José Varea, responsable de la Unidad Canina.

De inmediato, se solicitó la intervención de la unidad sanitaria AMB-9, que la trasladó al hospital para recibir atención médica.