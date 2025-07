Repiten el juicio contra un policía de Valencia absuelto por tocamientos a la hija de su pareja Los comentarios sobre los pechos y el culo de la menor apuntan a un posible interés sexual del acusado que no fue valorado por el tribunal

Ignacio Cabanes Valencia Domingo, 27 de julio 2025, 12:43

El agente de la Policía Local de Valencia que fue juzgado y absuelto por un delito continuado de agresión sexual a la hija de su pareja, de doce años, se sentó de nuevo esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia para responder por segunda vez por los presuntos tocamientos que realizaba a la menor al anular el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la anterior sentencia absolutoria y ordenar repetir el juicio por «error en la apreciación de las pruebas».

El Ministerio Fiscal solicita seis años de prisión para el acusado, quien volvió a manifestar lo que ya dijo en el anterior juicio, que si alguna vez le ha tocado el culo a la hija de su compañera sentimental ha sido sin ningún tipo de connotación sexual, sino que es su forma de saludar. Así lo declaró ya probado en su día la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Dicha sentencia, anulada por el TSJCV, consideró acreditado que el policía acusado «solía saludar a la menor apretándole las nalgas», pero no estimó que dichas acciones fueran constitutivas de delito alguno.

Por un lado, el fallo de la Audiencia recogía que este mismo trato el acusado también lo dispensaba habitualmente a familiares y amigos, incluida su suegra. Y argumentaba que los supuestos tocamientos se realizaban siempre en presencia de terceros, lo que es poco frecuente en casos de delitos sexuales cuando precisamente el agresor busca la intimidad para su comisión.

Lo que sí admitía la sentencia de primera instancia es que «tal comportamiento incomodaba extremadamente a la menor», aunque añadía como hecho probado que la adolescente no llegó a manifestarle a su padrastro su rechazo a tales prácticas, «aunque sí lo comunicó a su padre, quien optó por denunciar». Cuando en la misma sentencia se hace referencia al testimonio de la menor, que sí le dijo a su madre que le molestaba la forma en la que este le tocaba el trasero, que la misma se lo trasladó a su pareja, y que estas acciones cesaron durante un tiempo.

Este es uno de los aspectos en los que el TSJCV aprecia hechos que «podrían ir contra las reglas de la lógica y de la experiencia» al entender que el acusado «ya era consciente de la falta de consentimiento de la menor cuando reinició los tocamientos varios meses después».

«Te voy a cambiar por tu madre»

De igual modo, aunque hace tiempo que la jurisprudencia excluyó la necesidad de que hubiera un ánimo libidinoso en los delitos de abusos sexuales, «siendo lo relevante que el acto sexual en sí mismo constituya un acto atentatorio contra la indemnidad sexual de la víctima», fuera cual fuera el móvil que tuviera el autor de dicha acción. El TSJCV recoge que el acusado solía acompañar a esos tocamientos comentarios de tipo sexual, como: «¡Qué culito tienes!, ¡Qué tetas tienes, te están creciendo!» o «cuando seas mayor te voy a cambiar por tu madre». Y entiende que los mismos «podrían corroborar que actuaba movido por un interés sexual proyectado sobre la menor».

El acusado siempre ha mantenido que tales comentarios eran en un tono jocoso, hecho que también confirma su pareja y madre de la niña, pero el ponente de la sentencia que obligaba a repetir el juicio entiende que a partir de la valoración de los aspectos fácticos analizados «surge la conveniencia de tomar en consideración el informe pericial psicológico sobre credibilidad de la menor y el resto de declaraciones testificales. Lo que no podía el alto tribunal valenciano era dictar una sentencia condenatoria, ya que el TSJCV no puede valorar las manifestaciones de la víctima porque no se realizaron ante su presencia. Pero sí devolver la causa a la Audiencia Provincial para que un nuevo tribunal valore estas cuestiones en un nuevo juicio, celebrado este pasado miércoles.