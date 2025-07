Confiesa que violó a una menor en Valencia tras drogarla con ketamina

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 1 de julio 2025, 17:24 Comenta Compartir

El acusado de violar a una menor de 17 años en Valencia, amiga de su novia, tras una fiesta en una zona de skate de Valencia, confiesa que se aprovechó del estado de indisposición de la víctima tras haberle dado ketamina. No hay discusión sobre la agresión sexual, acreditada y reconocida por el propio procesado, pero en lo que discrepa la Fiscalía y las partes -incluida la acusación particular- es en el grado de afectación de la droga que también había consumido el violador confeso.

«Tomé un poco de todo», ha asegurado el acusado en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. D.J.B.P, de 35 años y nacionalidad ecuatoriana, afirma que desde la doce del mediodía del día anterior estuvo consumiendo sustancias estupefacientes, principalmente ketamina y pastillas de éxtasis.

La violación a la menor, que en ese momento tenía 17 años, se produjo la noche del 1 de abril de 2023 en el domicilio del acusado. Ambos se conocían desde el verano anterior y estaban de fiesta en un parque de Valencia donde se practica 'skate' cuando el procesado le pidió que le acompañara a su casa para dejar unos patines.

Durante el trayecto el procesado invitó a la menor a tomar ketamina y se insinuó con ella con comentarios como: «luego nos comemos». Una vez en la casa, en la que estaban a solas, empezaron a consumir esta sustancia estupefaciente en el salón. Aunque la adolescente la consumió de forma voluntaria, esta empezó a encontrarse indispuesta, insistiéndole el procesado para que siguiera tomando ketamina.

Así, aprovechando que su víctima estaba medio adormecida por los efectos de la droga, el procesado la violó. La joven no tenía fuerzas para apartarse o resistirse, según ha quedado acreditado, aunque sí que llegó a preguntar a su agresor por su pareja y amiga, argumentándole este que tenían una relación abierta.

Tras la agresión sexual ambos regresaron a la fiesta de parque tras recibir una llamada. En el camino un testigo se cruzó con ellos y advirtió de que la menor caminaba desorientada y apoyada en el brazo del procesado, aunque en ese momento no le dio importancia.

Ha pagado 5.000 euros

La víctima no contó nada de lo ocurrido hasta días después. Al tener conocimiento de lo que había pasado, el padre de la menor denunció a su agresor el 15 de abril de 2023 (quince días después de la violación). El detenido por la Policía Nacional estuvo en prisión provisional más de un año.

Ahora ha reconocido los hechos ante el tribunal, y antes de la celebración del juicio el acusado ha consignado 5.000 euros en concepto de indemnización. De ahí que todas las partes aprecien una atenuante de reparación del daño.

No obstante, el Ministerio Fiscal solicita para él una pena de cuatro años de prisión al considerar que no es una atenuante muy cualificada y no apreciar que el acusado tuviera afectadas sus capacidades volitivas por el consumo de drogas.

Por su parte, la defensa del acusado, ejercida por la letrada Arantxa Aparicio, trata de acreditar la atenuante de toxicomanía por la fuerte dependencia que tiene su cliente a las sustancias estupefacientes, con un historial de consumo desde los doce años De hecho, la propia acusación particular también contempla la atenuante de haber actuado bajo la influencia de las drogas y por ello solicita menos pena que la Fiscalía, dos años de cárcel, al igual que la defensa. Eso sí, y una medida de alejamiento que le prohíba aproximarse a menos de 500 metros de su víctima por un plazo de seis años.