Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
Interior del taller de Alginet. LP

Proponen el cierre cautelar de un taller en Alginet por múltiples irregularidades graves

Además de vertidos irregulares muy contaminantes la maquinaria del taller no había pasado las inspecciones reglamentarias y resultaba peligrosa para los trabajadores

A. T.

Alginet

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:40

La Guardia Civil ha propuesto el cierre cautelar de un taller en Alginet tras haber detectado múltiples irregularidades que afectan tanto al medioambiente como a la salud de los trabajadores.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de agosto cuando, dentro del plan de inspecciones en talleres de la Ribera Alta que está desarrollando la Guardia Civil, se detectó un taller en Alginet que acumulaba gran cantidad de contaminantes.

Una vez efectuada la inspección se comprobó que efectivamente se estaban vertiendo aceites y grasas a través del desagüe de la ducha de los servicios del taller y de una arqueta en el patio interior, contaminando gravemente las aguas residuales de la localidad. Se extrajo una muestra de estos vertidos para su posterior análisis por parte de la empresa encargada del saneamiento público de Alginet.

Igualmente, se encontraron infracciones graves en materia de seguridad laboral. El taller tenía dos elevadores de vehículos, una desmontadora de ruedas y una equilibradora de ruedas que no habían pasado la inspección obligatoria. Esto supone un peligro adicional para la vida de los trabajadores que empleen esas máquinas.

Además, se había realizado una serie de modificaciones en el taller que conllevaba la pérdida de las condiciones por la cual le fue concedida la licencia, no disponiendo tampoco de ningún seguro que cubriera cualquier incidente fruto de la actividad del local.

Por todos estos motivos, la Guardia Civil propuso el cierre cautelar al Ayuntamiento de Alginet ante las graves deficiencias que suponen un peligro grave y objetivo sobre la vida de los trabajadores y la contaminación ambiental.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet en colaboración con Policía Local de Alginet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  8. 8

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  9. 9

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Proponen el cierre cautelar de un taller en Alginet por múltiples irregularidades graves

Proponen el cierre cautelar de un taller en Alginet por múltiples irregularidades graves