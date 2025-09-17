A prisión el incendiario de Orriols tras quebrantar cinco veces el alejamiento El acusado de prender fuego al piso propiedad de sus padres alega que fue una prostituta quien provocó el incendio con ocho intoxicados

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

El presunto autor del incendio en una vivienda de la calle Padre Viñas, en el valenciano barrio de Orriols, que dejó ocho personas intoxicadas por inhalación de humo el pasado 20 de agosto, ha vuelto a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse al edificio y a sus padres, propietarios del piso calcinado. En menos de un mes es la quinta vez que quebranta la medida cautelar dictada por un juzgado de Valencia y ante la reiteración delictiva el Juzgado de Instrucción 20 de Valencia ha acordado finalmente su ingreso en prisión provisional.

«Lo detenían y al día siguiente ya estaba suelto y volvía por aquí», asegura un vecino de la zona. Varios moradores del inmueble afectado por las llamas critican que esta persona, al parecer con problemas mentales, les tocaba a la puerta y aunque no se mostraba agresivo –en algún caso incluso afirman que solo fue a pedirles disculpas por el incendio– se sentían preocupados e intimidados por lo que pudiera ocurrir de nuevo.

El último incidente, en el que tuvieron que intervenir agentes de la Policía Local de Valencia, se produjo en la madrugada del pasado domingo cuando trató de entrar por la fuerza en el domicilio de sus padres, pese a la orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a ellos. Al no abrirle la puerta trató de que un vecino le facilitara el acceso y, como no lo consiguió, causó daños en el portero electrónico.

Los familiares del detenido, que regentan un bar próximo, prefirieron no hacer declaraciones sobre lo ocurrido. «Deberían ingresarlo en un centro donde poder tratarlo, no en prisión», argumentaba un vecino.

La versión del detenido

Tras esta nueva detención, tras quebrantar en menos de un mes hasta en cinco ocasiones la orden de alejamiento dictada el pasado 22 de agosto por un juzgado de Valencia, el presunto incendiario, de 37 años y nacionalidad española, alegó ante el juez que ni es el autor del fuego ni quiere causar ningún problema al vecindario. Así, atribuye el fuego a una mujer de origen argentino que supuestamente ejerce la prostitución y que ya había amenazado, según él, con prender fuego a la vivienda.

El incendio, del que informó en su día este periódico, se produjo sobre las cuatro de la tarde del pasado 20 de agosto en una vivienda situada en la segunda planta de una finca de la calle Padre Viñas de Valencia. Debido a la densa nube humo ocho personas tuvieron que ser atendidas por intoxicación, entre ellas dos niños de ocho y nueve años.

Cuatro de los intoxicados, entre ellos los dos menores, fueron trasladados al Hospital Clínico y La Fe. Por suerte, no hubo que lamentar ningún herido grave y todos pudieron regresar a sus casas tras ser dados de alta. «Intentamos salir pero estaba todo lleno de humo y nos refugiamos con mis tres hijos en el balcón durante dos horas», recuerda Ramsha, una vecina de la finca que logró ponerse a salvo junto a su marido y los tres pequeños, un bebé de 8 meses, y los otros de 7 y 4 años.

El morador de la casa fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor del incendio y el juzgado acordó su ingreso hospitalario dada su salud mental, tal y como informó LAS PROVINCIAS. No obstante, tras recibir el alta, e incumpliendo la orden de alejamiento de forma reiterada, finalmente ha acabado en prisión provisional.