Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla para este martes: las horas prohibitivas para encender los electrodomésticos
Una vecina señala los daños que causó el incendio en dos viviendas. Iván Arlandis

El juez ordena la hospitalización del enfermo mental que causó un incendio en Orriols con ocho intoxicados

Impone también al hombre ingresado una orden de alejamiento del edificio donde prendió fuego a su casa en la calle Padre Viñas

J. Martínez

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:50

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha acordado el ingreso hospitalario del enfermo mental que prendió fuego a su casa en el barrio de Orriols, un incendio que causó ocho intoxicados por humo el pasado 20 de agosto. Tras recibir un informe forense sobre el estado mental del hombre detenido por la Policía, el juez ordenó su hospitalización y le impuso también una orden de alejamiento del edificio donde ocurrieron los hechos en la calle Padre Viñas.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el hospital deberá comunicar al juzgado el alta médica de esta persona (cuando termine su ingreso) para que pueda revisar el caso y adoptar otras posibles medidas.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que se encontraba de guardia el pasado viernes, abrió inicialmente una causa por un delito de incendio, aunque otro juzgado deberá asumir la investigación del caso, según informaron las mismas fuentes.

Ocho personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en el incendio registrado en el número 60 de la calle Padre Viñas. Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la tarde del pasado 20 de agosto. Varias patrullas de la Policía Nacional, tres ambulancias y dos equipos de bomberos acudieron con urgencia al lugar. Los agentes detuvieron esa misma tarde al presunto autor del fuego, un hombre con numerosos antecedentes delictivos, que fue trasladado dos días después al juzgado de guardia.

Cuatro de los vecinos que inhalaron humo, entre ellos dos niños, fueron trasladados a los hospitales Clínico y La Fe. El hombre detenido como presunto autor del incendio ha provocado varios incidentes violentos en el mismo edificio, y en una ocasión lanzó incluso muebles y enseres a los policías que acudieron tras ser avisados por los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  7. 7 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez ordena la hospitalización del enfermo mental que causó un incendio en Orriols con ocho intoxicados

El juez ordena la hospitalización del enfermo mental que causó un incendio en Orriols con ocho intoxicados