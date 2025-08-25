El juez ordena la hospitalización del enfermo mental que causó un incendio en Orriols con ocho intoxicados Impone también al hombre ingresado una orden de alejamiento del edificio donde prendió fuego a su casa en la calle Padre Viñas

J. Martínez Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 18:50

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha acordado el ingreso hospitalario del enfermo mental que prendió fuego a su casa en el barrio de Orriols, un incendio que causó ocho intoxicados por humo el pasado 20 de agosto. Tras recibir un informe forense sobre el estado mental del hombre detenido por la Policía, el juez ordenó su hospitalización y le impuso también una orden de alejamiento del edificio donde ocurrieron los hechos en la calle Padre Viñas.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el hospital deberá comunicar al juzgado el alta médica de esta persona (cuando termine su ingreso) para que pueda revisar el caso y adoptar otras posibles medidas.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que se encontraba de guardia el pasado viernes, abrió inicialmente una causa por un delito de incendio, aunque otro juzgado deberá asumir la investigación del caso, según informaron las mismas fuentes.

Ocho personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en el incendio registrado en el número 60 de la calle Padre Viñas. Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la tarde del pasado 20 de agosto. Varias patrullas de la Policía Nacional, tres ambulancias y dos equipos de bomberos acudieron con urgencia al lugar. Los agentes detuvieron esa misma tarde al presunto autor del fuego, un hombre con numerosos antecedentes delictivos, que fue trasladado dos días después al juzgado de guardia.

Cuatro de los vecinos que inhalaron humo, entre ellos dos niños, fueron trasladados a los hospitales Clínico y La Fe. El hombre detenido como presunto autor del incendio ha provocado varios incidentes violentos en el mismo edificio, y en una ocasión lanzó incluso muebles y enseres a los policías que acudieron tras ser avisados por los vecinos.