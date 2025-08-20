Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de un bombero municipal. J. M.

Ocho intoxicados por humo en el incendio de una vivienda en Orriols

El Ayuntamiento activa el Servicio de Atención a Urgencias Sociales para atender a las personas que residen en la casa siniestrada

S. V.

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:08

Ocho personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en un incendio registrado este miércoles por la tarde en una vivienda del barrio de Orriols en Valencia. Cuatro de las víctimas, entre ellas dos niños, fueron trasladadas a los hospitales Clínico y La Fe. Tras recibir el aviso de un siniestro en una casa en el número 60 de la calle Padre Viñas, varias patrullas de la Policía Nacional y dos equipos de bomberos acudieron con urgencia al lugar.

Según informaron fuentes policiales, el fuego afectó a una vivienda de la segunda planta de un inmueble. Tras sofocar el incendio, los bomberos inspeccionaron la casas y otras contiguas y precedieron a ventilarlas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CIICU) movilizó a un equipo sanitario para atender a las seis personas que resultaron intoxicadas por inhalación de humo. Además, el Ayuntamiento de Valencia activó el Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) por si la familia que reside en la vivienda siniestrada necesita otro alojamiento. Este recurso municipal ofrece atención psicosocial inmediata en situaciones de emergencias inesperadas como un incendio.

