Policías de Paiporta, puerta por puerta, para informar a los vecinos más vulnerables

I. Cabanes Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:52

Ningún municipio quiere que en esta ocasión, si se produce un desbordamiento del barranco, las posibles inundaciones -que no tiene por qué ocurrir pero conviene estar prevenidos- pille por sorpresa a sus vecinos y se produzcan incidentes de gravedad por falta de información. Por ello, en una de las zonas más afectadas por la dana del 29-O, Paiporta, los agentes de la Policía Local están yendo puerta por puerta para garantizarse que el mensaje llega a sus vecinos y saber las necesidades de la población más vulnerable.

Así, en el marco de la actual situación de emergencia declarada por las intensas lluvias, la Policía Local de Paiporta ha puesto en marcha un dispositivo especial de visitas domiciliarias en las viviendas del casco histórico.

El objetivo de esta actuación es comprobar que todos los vecinos han recibido e interpretado correctamente la información sobre la emergencia y, al mismo tiempo, recoger posibles necesidades especiales que requieran apoyo inmediato. Esta zona concentra un mayor número de personas mayores que residen en plantas bajas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante episodios de fuertes lluvias e inundaciones, según han informado fuentes municipales.

Estas visitas se realizan en coordinación con el CECOPAL y con los servicios municipales de Bienestar Social, Protección Civil y Espai, asegurando así una respuesta rápida y adaptada a cada situación.

El intendente jefe de la Policía de Paiporta, ha destacado que «la seguridad de la ciudadanía es nuestra prioridad absoluta, por ello hemos desplegado este operativo puerta a puerta, para que ningún vecino o vecina quede desatendido durante esta emergencia».

La Policía Local de Paiporta recuerda que, ante cualquier incidencia o necesidad urgente, la población puede ponerse en contacto con el teléfono 112 o con la Policía Local (900 122 092).