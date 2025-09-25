Once detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia ya están en libertad El juez que instruye la causa por narcotráfico ha tomado declaración a 43 detenidos y esta tarde pasan a disposición judicial otros 27

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que instruye la causa de narcotráfico y corrupción en el puerto de Valencia con 86 investigados, ha acordado la libertad de once de los 43 arrestados que han sido puestos a disposición judicial de nuevo en la mañana de este jueves tras prorrogar su detención 24 horas la tarde anterior. Esta tarde comparecerán ante el juez otros 27 detenidos en esta macrooperación contra el llamado 'cártel del puerto'.

La operación 'Spider', que ha asestado un duro golpe a la mafia que introducía toneladas de cocaína a través del puerto valenciano, en la que había estibadores, aduaneros, líderes sindicales, transportistas y un capitán de la Guardia Civil ya arrestado en una operación paralela que instruye la Audiencia Nacional, se ha saldado con 73 detenciones entre el lunes y el martes y otros dos investigados que se han entregado voluntariamente aconsejados por su letrado. A ellos se suman otros once arrestados que ya estaban en prisión provisional por la causa en la que fue detenido el alto mando de la Guardia Civil, Jesús Fernández Bolaño, en prisión provisional desde diciembre de 2024.

De los primeros 43 detenidos puestos a disposición judicial solo tres han querido declarar, entre ellos dos de los presuntos cabecillas de la organización, según apuntan las investigaciones de Udyco, y la pareja de uno de ellos. El resto, como era previsible, se han acogido a su derecho a no declarar.

En las investigaciones, que comenzaron en abril de 2024, participaron ocho agentes encubiertos, encargados de desenmarañar una trama que introducía toneladas de cocaína a través del puerto de Valencia. A los detenidos, con conexiones pero que trabajaban en grupos estancos, se les atribuye la introducción de al menos 3.589 kilos de cocaína, de siete alijos incautados, la mayoría de ellos introducidos mediante el sistema de gancho perdido.

Once de los detenidos han quedado en libertad, algunos de ellos figuran como investigados por blanqueo de capitales y otros que no tenían presuntamente un papel activo en la organización, sino como meros colaboradores. A ellos se suman tres más que fueron puestos en libertad por la propia policía al no tener relación con la operación.

Distintos escalafones en la organización

Por un lado estarían cinco miembros de organizaciones extranjeras que financiaban los envíos de cocaína, entre los que se encuentran los tres ciudadanos albaneses, del cártel de los Balcanes, en prisión provisional tras las detenciones del pasado mes de diciembre en las que también fue arrestado un capitán de la Guardia Civil. En este grupo están los detenidos que hacían las funciones de notario, al ser representantes del cártel que envía la droga y que da fe de su recogida en el momento de abrir el contenedor.

En la cúspide de la trama criminal valenciana de narcos están una decena de los detenidos con contacto directo con los narcos internacionales. En este grupo de presuntos cabecillas están cuatro portuarios y dos estibadores, varios de ellos ya conocidos por los agentes que luchan contra el narcotráfico al contar con antecedentes por detenciones en operaciones anteriores. En un escalón inferior están 17 presuntos traficantes con contactos nacionales, la mayoría españoles salvo un venezolano.

Trece portuarios -algunos de ellos ya contabilizados al estar en el grupo de los cabecillas- eran los encargados de facilitar la información para llevar a cabo la llegada de los contenedores y la extracción de la mercancía ilegal, que habitualmente era introducida por el puerto valenciano mediante el sistema de gancho perdido o gancho ciego. Dado su puesto de trabajo estos miembros de la organización conocían la ubicación del contenedor contaminado y a su vez realizaban labores de control en el interior del recinto portuario para asegurar que las acciones de extracción tuvieran éxito.

Otro grupo de detenidos serían los representantes aduaneros o miembros de la banda, que daban cobertura legal a las operaciones de narcotráfico, en los que se encuentran transitarias, cooperativas y empresarios del transporte. Estos doce detenidos facilitaban presuntamente órdenes de transporte viciadas según las pesquisas de los ocho agentes encubiertos que vigilaron todos los movimientos de la trama desde dentro.

De igual modo, siete empresarios y algún abogado que trabajaban en la sombra y hacían las labores de intermediarios y conseguidores para que la logística y suministro de estas redes de tráfico de drogas, siguieran operando con normalidad ante cualquier imprevisto.

Entre los arrestados también figuran ocho camioneros que tenían funciones de equipos de extracción de la cocaína, junto los cuatro rescatadores de la droga también detenidos. Y otros seis responsables del puerto presuntamente corruptos, entre los que se encuentran líderes sindicales, un médico y el responsable de formación al acceso del empleo en el puerto.

Por último, hay otros cinco detenidos a los que se les imputa haber participado activamente en el blanqueo de capitales del dinero procedente del narcotráfico. De estos últimos varios de ellos ya han quedado en libertad.