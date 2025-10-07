El menor que apuñaló a otro en el cuello pertenece a un grupo llamado 'Pelearse por Valencia' El adolescente de 15 años arrestado por la agresión de Campanar intercambia mensajes de móvil en un chat que incita a reyertas callejeras en parques

Es un secreto a voces que algunas pandillas de jóvenes quedan en parques de Valencia para pegarse, pero faltaban evidencias o acciones concretas para otorgar veracidad a esta conducta criminal. La Policía ya tiene una prueba fehaciente de la moda delictiva. El chico de 15 años detenido en la madrugada del domingo por apuñalar a otro en el cuello en Campanar es miembro del grupo 'Pelearse en Valencia', un chat donde jóvenes violentos intercambian mensajes que incitan a reyertas callejeras entre pandillas.

Como ya informó LAS PROVINCIA en exclusiva, el menor fue arrestado por asestar un navajazo en el cuello a otro adolescente durante una pelea entre cuatro jóvenes que tuvo lugar en la madrugada del domingo en un parque cercano al Instituto de Educación Secundaria Campanar. La Policía prestó primero auxilio a dos de los implicados y luego los detuvo por los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

Tras intervenir el móvil al presunto autor de la puñalada, la Policía inspeccionó el teléfono y descubrió en una aplicación de mensajería el grupo 'Pelearse en Valencia', un chat que incita a reyertas como su propio nombre indica.

Según informaron fuentes policiales, el móvil fue trasladado al laboratorio de la Sección de Informática Forense de la Policía Científica para que los especialistas analicen toda la información que pueda tener interés policial, ya que los menores detenidos y otros usuarios del chat podrían estar implicados en más peleas con heridos.

El menor arrestado por el apuñalamiento colaboró con la Policía e indicó el lugar donde había tirado la navaja con restos de sangre: una papelera. Los agentes también hallaron una mochila con una pistola de balines y un pasamontañas que uno de los implicados en la pelea ocultó en unos arbustos.

Una pelea tras un cruce de insultos

La pelea entre los cuatro jóvenes tuvo lugar sobre las tres y media de la madrugada. Tras recibir el aviso de que un menor pedía ayuda tras sufrir una agresión en plena calle, una patrulla de la Policía Nacional acudió con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima, que presentaba una herida de arma blanca en el cuello. Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó a la calle Vicente Guillot García, donde estaba el herido, de 17 años de edad, con un pañuelo en el cuello que detenía la hemorragia.

Mientras los sanitarios asistían al joven y lo trasladaban en una ambulancia al Hospital La Fe, la sala del 091 difundía a todas las patrullas que se encontraban de servicio los primeros datos de la descripción de los agresores.

El menor apuñalado y un amigo que le acompañaba, ambos de 17 años de edad, manifestaron a los policías que estaban paseando con el perro de uno de ellos por el parque y fueron increpados por otros dos jóvenes, por lo que empezaron a pelearse tras un cruce de insultos.

Poco después, las salas del 092 y 091 recibieron un aviso de que dos menores habían acudido al centro de salud de Campanar. Uno de los jóvenes presentaba lesiones en la cara y un ojo, y el otro tenía graves cortes en las manos, según informaron fuentes médicas.

Dos patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Valencia acudieron con urgencia al centro médico y comprobaron que la descripción de los dos heridos, ambos de 15 años de edad, coincidía con la de los agresores del menor apuñalado en el cuello.

Sin embargo, la versión de los hechos que dieron estos jóvenes era distinta, ya que uno de ellos confesó que había asestado un navajazo al otro menor, pero declaró que lo hizo en defensa propia. Los jóvenes que estaban paseando con un perro en el parque habían dado fuertes golpes en la cabeza a su amigo, y también le habían propinado puñetazos a él y le habían azuzado al perro. El chico mostró a los agentes y a los sanitarios la mordeduras que presentaba en las manos.

Tras escuchar las dos versiones de los hechos y tener en cuenta las graves heridas que presentaban dos de los cuatro implicados en la pelea, los policías detuvieron al autor del navajazo en el cuello por un delito de tentativa de homicidio, y también arrestaron a uno de los jóvenes de 17 años por un delito de lesiones.

