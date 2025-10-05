Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos de veinte minutos en los trenes entre Valencia y Castellón
Restos de sangre en el lugar donde se produjo la pelea.
Restos de sangre en el lugar donde se produjo la pelea. Iván Arlandis

Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia

La Policía auxilia a los cuatro implicados en la reyerta y luego detiene a dos de ellos por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:37

Comenta

Dos menores resultaron heridos graves, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en una pelea entre cuatro jóvenes en un parque junto al Instituto de Educación Secundaria Campanar en Valencia. La reyerta tuvo lugar sobre las tres y media de la madrugada de este domingo por causas que investiga la Policía, que prestó auxilio a dos de los implicados y luego los detuvo por los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

Tras recibir el aviso de que un menor pedía ayuda en la calle tras sufrir una agresión, una patrulla de la Policía Nacional acudió con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima, que presentaba una herida de arma blanca en el cuello. Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó a la calle Vicente Guillot García, donde estaba el herido, de 17 años de edad, con un pañuelo en el cuello que detenía la hemorragia.

Mientras los sanitarios asistían al joven y lo trasladaban en una ambulancia al Hospital La Fe, la sala del 091 difundía a todas las patrullas que se encontraban de servicio los primeros datos de la descripción de los agresores.

El menor apuñalado y un amigo que le acompañaba, ambos de 17 años de edad, manifestaron a los policías que estaban paseando con el perro de uno de ellos por el parque y fueron increpados e insultados por otros dos jóvenes, por lo que empezaron a pelearse tras un cruce de insultos.

Poco después, las salas del 092 y 091 recibieron un aviso de que dos menores habían acudido al centro de salud de Campanar. Uno de los jóvenes presentaba lesiones en la cara y un ojo, y el otro tenía graves cortes en las manos, según informaron fuentes médicas.

Dos patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Valencia acudieron con urgencia al centro médico y comprobaron que la descripción de los dos heridos, ambos de 15 años de edad, coincidía con la de los agresores del menor apuñalado en el cuello.

Sin embargo, la versión de los hechos que dieron estos jóvenes era distinta, ya que uno de ellos confesó que había asestado un navajazo al otro menor, pero declaró que lo hizo en defensa propia. Los jóvenes que estaban paseando con un perro en el parque habían dado fuertes golpes en la cabeza a su amigo, y también le habían propinado puñetazos a él y le habían azuzado al perro. El chico mostró a los agentes y a los sanitarios la mordeduras que presentaba en las manos.

Tras escuchar las dos versiones de los hechos y tener en cuenta las graves heridas que presentaban dos de los cuatro implicados en la pelea, los policías detuvieron al autor del navajazo en el cuello por un delito de tentativa de homicidio, y también arrestaron a uno de los jóvenes de 17 años por un delito de lesiones.

 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  7. 7 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  10. 10 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia