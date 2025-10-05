Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia La Policía auxilia a los cuatro implicados en la reyerta y luego detiene a dos de ellos por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones

Javier Martínez Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 12:37 | Actualizado 12:56h.

Dos menores resultaron heridos graves, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en una pelea entre cuatro jóvenes en un parque junto al Instituto de Educación Secundaria Campanar en Valencia. La reyerta tuvo lugar sobre las tres y media de la madrugada de este domingo por causas que investiga la Policía, que prestó auxilio a dos de los implicados y luego los detuvo por los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

Tras recibir el aviso de que un menor pedía ayuda en la calle tras sufrir una agresión, una patrulla de la Policía Nacional acudió con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima, que presentaba una herida de arma blanca en el cuello. Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó a la calle Vicente Guillot García, donde estaba el herido, de 17 años de edad, con un pañuelo en el cuello que detenía la hemorragia.

Mientras los sanitarios asistían al joven y lo trasladaban en una ambulancia al Hospital La Fe, la sala del 091 difundía a todas las patrullas que se encontraban de servicio los primeros datos de la descripción de los agresores.

El menor apuñalado y un amigo que le acompañaba, ambos de 17 años de edad, manifestaron a los policías que estaban paseando con el perro de uno de ellos por el parque y fueron increpados e insultados por otros dos jóvenes, por lo que empezaron a pelearse tras un cruce de insultos.

Poco después, las salas del 092 y 091 recibieron un aviso de que dos menores habían acudido al centro de salud de Campanar. Uno de los jóvenes presentaba lesiones en la cara y un ojo, y el otro tenía graves cortes en las manos, según informaron fuentes médicas.

Dos patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Valencia acudieron con urgencia al centro médico y comprobaron que la descripción de los dos heridos, ambos de 15 años de edad, coincidía con la de los agresores del menor apuñalado en el cuello.

Sin embargo, la versión de los hechos que dieron estos jóvenes era distinta, ya que uno de ellos confesó que había asestado un navajazo al otro menor, pero declaró que lo hizo en defensa propia. Los jóvenes que estaban paseando con un perro en el parque habían dado fuertes golpes en la cabeza a su amigo, y también le habían propinado puñetazos a él y le habían azuzado al perro. El chico mostró a los agentes y a los sanitarios la mordeduras que presentaba en las manos.

Tras escuchar las dos versiones de los hechos y tener en cuenta las graves heridas que presentaban dos de los cuatro implicados en la pelea, los policías detuvieron al autor del navajazo en el cuello por un delito de tentativa de homicidio, y también arrestaron a uno de los jóvenes de 17 años por un delito de lesiones.