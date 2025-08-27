Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia El juez de Catarroja decide inhibirse de las actuaciones abiertas por un delito de homicidio en favor otro magistrado al haber ocurrido los hechos en Valencia

Un gorrilla camina por la calle Padre Esteban Pernet, donde tuvo lugar el accidente de moto y la agresión.

Javier Martínez Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:43 | Actualizado 14:16h.

El juez de guardia de Catarroja ha decretado la libertad provisional del joven detenido por propinar una patada mortal a un gorrilla de 59 años, Felipe R. M., que falleció cuatro días después de la agresión en su casa en la localidad de Picanya. Los hechos sucedieron el 9 de agosto cuando la víctima trataba de retener a dos individuos que se dieron a la fuga tras atropellar con una moto a una mujer en la calle Padre Esteban Pernet.

El gorrilla fue trasladado al Hospital General de Valencia, donde recibió atención médica y permaneció ingresado varios días mientras le realizaban pruebas para descartar lesiones internas. Tras recibir el alta, el hombre regresó a su domicilio, una vivienda donde residen varios magrebíes en habitaciones alquiladas, y falleció el pasado 13 de agosto.

Tras una rápida investigación, la Guardia Civil de Alfafar logró identificar y detener a los dos ocupantes de la moto que huyeron tras el accidente de tráfico y la agresión al aparcacoches. El conductor del ciclomotor y presunto autor de la patada fue puesto a disposición judicial, y el otro joven que iba en la moto quedó en libertad tras ser interrogado por los agentes de la Guardia Civil.

El juez de guardia de Catarroja decretó la libertad provisional del presunto agresor con medidas cautelares consistentes en la obligación de comparecer cada 15 días en una oficina judicial, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia.

También decidió inhibirse de las actuaciones abiertas por un delito de homicidio en favor de un juzgado de instrucción de Valencia para que prosiga la investigación, ya que los hechos no ocurrieron en la demarcación del partido judicial de Catarroja.

Los investigadores de la Guardia Civil de Alfafar también tomaron declaración a los sanitarios que asistieron a la víctima y le dieron el alta. Felipe R. tenía el bazo destrozado por un traumatismo contundente en el abdomen, según informaron fuentes médicas.