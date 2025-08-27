Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia
Un gorrilla camina por la calle Padre Esteban Pernet, donde tuvo lugar el accidente de moto y la agresión. Javier Martínez

Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia

El juez de Catarroja decide inhibirse de las actuaciones abiertas por un delito de homicidio en favor otro magistrado al haber ocurrido los hechos en Valencia

Javier Martínez

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:43

El juez de guardia de Catarroja ha decretado la libertad provisional del joven detenido por propinar una patada mortal a un gorrilla de 59 años, Felipe R. M., que falleció cuatro días después de la agresión en su casa en la localidad de Picanya. Los hechos sucedieron el 9 de agosto cuando la víctima trataba de retener a dos individuos que se dieron a la fuga tras atropellar con una moto a una mujer en la calle Padre Esteban Pernet.

El gorrilla fue trasladado al Hospital General de Valencia, donde recibió atención médica y permaneció ingresado varios días mientras le realizaban pruebas para descartar lesiones internas. Tras recibir el alta, el hombre regresó a su domicilio, una vivienda donde residen varios magrebíes en habitaciones alquiladas, y falleció el pasado 13 de agosto.

Tras una rápida investigación, la Guardia Civil de Alfafar logró identificar y detener a los dos ocupantes de la moto que huyeron tras el accidente de tráfico y la agresión al aparcacoches. El conductor del ciclomotor y presunto autor de la patada fue puesto a disposición judicial, y el otro joven que iba en la moto quedó en libertad tras ser interrogado por los agentes de la Guardia Civil.

El juez de guardia de Catarroja decretó la libertad provisional del presunto agresor con medidas cautelares consistentes en la obligación de comparecer cada 15 días en una oficina judicial, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia.

También decidió inhibirse de las actuaciones abiertas por un delito de homicidio en favor de un juzgado de instrucción de Valencia para que prosiga la investigación, ya que los hechos no ocurrieron en la demarcación del partido judicial de Catarroja.

Los investigadores de la Guardia Civil de Alfafar también tomaron declaración a los sanitarios que asistieron a la víctima y le dieron el alta. Felipe R. tenía el bazo destrozado por un traumatismo contundente en el abdomen, según informaron fuentes médicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana
  10. 10 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia

Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia