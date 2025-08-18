Un gorrilla muere tras recibir una paliza a manos de dos ocupantes de una moto en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un gorrilla en un piso patera en la localidad de Picanya días después de que recibiera una paliza ... a manos de dos ocupantes de una moto en una calle cercana al Hospital General Universitario de Valencia. La víctima sufrió la agresión cuando trataba de retener a dos individuos que se dieron a la fuga tras verse implicados en un accidente de tráfico.

El gorrilla resultó herido y fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y permaneció ingresado varios días mientras le realizaban pruebas para descartar lesiones internas. Tras recibir el alta, el hombre regresó a su domicilio, una vivienda donde residen varios magrebíes en habitaciones alquiladas, y falleció el pasado miércoles por la noche.

Un compañero de piso del gorrilla llamó al teléfono de emergencias 112 tras encontrarlo muerto. Poco después, un médico del centro de salud de Picanya y una patrulla de la Guardia Civil de Paiporta acudieron al lugar y comprobaron que el hombre había fallecido poco antes en su habitación.

Resultado de la autopsia

Los agentes iniciaron entonces el protocolo policial para el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, y avisaron también al juez de guardia. La víctima presentaba algunas lesiones externas que no eran recientes, por lo que el médico no certificó una muerte natural.

Horas después, el forense que realizó la autopsia determinó que el hombre tenía el bazo destrozado por traumatismos contundentes en el abdomen, unas lesiones compatibles con una agresión. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar asumió entonces la investigación para esclarecer la muerte del hombre y no tardó en averiguar que había estado ingresado varios días tras recibir una paliza el pasado 9 de agosto en una calle cercana al Hospital General de Valencia.

Según las primeras investigaciones, la víctima sufrió la agresión cuando trataba de retener a dos ocupantes de una moto que se dieron a la fuga tras verse implicados en un accidente de tráfico: un atropello a una mujer.