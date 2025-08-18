Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
Imagen de archivo de un gorrilla en Valencia. LP

Un gorrilla muere tras recibir una paliza a manos de dos ocupantes de una moto en Valencia

La Guardia Civil trata de identificar a los autores de la agresión después de que el forense determinara que la víctima falleció como consecuencia de los golpes que sufrió

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:51

La Guardia Civil investiga la muerte de un gorrilla en un piso patera en la localidad de Picanya días después de que recibiera una paliza ... a manos de dos ocupantes de una moto en una calle cercana al Hospital General Universitario de Valencia. La víctima sufrió la agresión cuando trataba de retener a dos individuos que se dieron a la fuga tras verse implicados en un accidente de tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  3. 3 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  4. 4 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  5. 5 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  6. 6 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  9. 9

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un gorrilla muere tras recibir una paliza a manos de dos ocupantes de una moto en Valencia

Un gorrilla muere tras recibir una paliza a manos de dos ocupantes de una moto en Valencia