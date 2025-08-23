Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un coche patrulla de la Policía Local de Valencia recorre las calles de la ciudad, en una imagen de archivo. LP

Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro

La Policía Local interceptó a los intrusos después de que una vecina grabara con su móvil a los intrusos trepando por una reja

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:45

La Policía Local de Valencia ha detenido a dos presuntos ladrones acusados de irrumpir en una vivienda de la ciudad para robar mientras su dueños se hallaban en el interior. Según detallan fuentes del cuerpo policial, los delincuentes han sido sorprendidos escalando una reja para acceder por una ventana al domicilio cuando los moradores se encontraban en el piso de abajo de la vivienda.

Los hechos han ocurrido este sábado, sobre las dos de la madrugada, en la calle Flor de Mayo. Una testigo llamó al 092 al ver cómo dos personas escalaban por una reja para entrar a una vivienda a través de una ventana de la planta superior y hasta ha podido grabarlo con su teléfono móvil.

Tras el aviso, dos dotaciones de Policía Local de Valencia de la USAP y de la Tercera Comisaría de Proximidad se han personado en el domicilio y han logrado frustrar un presunto robo con fuerza en casa habitada.

En la planta baja de la vivienda se encontraban el propietario de la vivienda y su cuidadora, quienes no sufrieron ningún daño. Los agentes han encontrado a los presuntos ladrones agazapados en una de las habitaciones del piso superior, donde han sido arrestados.

