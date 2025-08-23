Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza Los dos ladrones fueron detenidos horas después cuando regresaron al complejo Ciudad Ros Casares para llevarse el coche de la víctima | Dos vigilantes y un auxiliar de seguridad retuvieron a los delincuentes hasta que llegó la Policía

Javier Martínez Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

Dos individuos perpetraron un robo en una vivienda del complejo Ciudad Ros Casares en Valencia tras atar a la única persona que se encontraba en el domicilio, un empresario cuya identidad omitimos para preservar su intimidad, y apuntarle con una pistola a la cabeza. Los delincuentes huyeron tras apoderarse de una cantidad de dinero, aparatos electrónicos y las llaves de un coche y de la casa, pero fueron detenidos horas después por la Policía.

Los hechos sucedieron sobre las 20 horas del pasado 13 de agosto cuando dos delincuentes irrumpieron en el piso y exigieron a la víctima que les diera todo el dinero que tenía en la vivienda. Uno de los ladrones apuntó con un arma de fuego al empresario para que no ofreciera resistencia, y luego lo maniataron y amordazaron para que no pudiera pedir auxilio.

Tras registrar la casa y apoderarse del botín, los asaltantes huyeron y regresaron al complejo empresarial pocas horas después con la intención de sustraer un vehículo Smart de la víctima. Un vigilante detectó la presencia de los individuos sobre las cuatro de la madrugada en el garaje comunitario de Ciudad Ros Casares, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, por lo que avisó a dos compañeros y los tres acudieron con urgencia para identificar a los sospechosos.

Los delincuentes estaban intentado localizar el coche del empresario, y uno de ellos se acercaba a los vehículos y accionaba un mando que llevaba en una mano. Cuando llegaron los empleados de la empresa Levantina de Seguridad, los dos individuos ya estaban saliendo del garaje.

Los vigilantes ya sabían que un vecino había sido víctima de un asalto en su domicilio pocas horas antes, y que uno de los ladrones iba armado con una pistola, por lo que adoptaron medidas de precaución y dieron a entender a los sospechosos que los iban a dejar marchar tras identificarlos.

Pero era una estratagema, y sin que se dieran cuenta, uno de los vigilantes llamó al 091 y los otros dos interceptaron a los delincuentes en la calle justo en el preciso instante que pasaba una patrulla de la Policía Local de Xirivella.

Tras ser informados de que podrían ser los autores de un violento robo con un arma de fuego, los agentes municipales cachearon a los dos individuos y les intervinieron 300 euros y las llaves del coche y la casa del empresario, un claro indicio de su participación de los hechos delictivos.

Poco después llegaron dos patrullas de la Policía Nacional, que detuvieron a los presuntos ladrones, un español y un brasileño, y los trasladaron a dependencias policiales para interrogarlos. Los agentes felicitaron a los dos vigilantes y el auxiliar de seguridad por su rápida y eficaz intervención.

Según las primeras investigaciones, la víctima conocía a uno de los asaltantes y le habría abierto la puerta al desconocer sus intenciones delictivas. Una vez que huyeron los ladrones, el empresario logró desatarse y acudió a la garita del conserje del complejo para que avisara a la Policía.

Cuando regresaron los individuos de madrugada para robar el Smart, la víctima ya se había marchado a casa de un familiar, porque temía que los delincuentes pudieran volver, y se había llevado el coche tras arrancarlo con una copia de la llave que tenía en su domicilio.