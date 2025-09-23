Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches La Guardia Civil lo arrestó por romper las lunas de vehículos estacionados para llevarse enseres del interior y en la localidad continúan las patrullas vecinales aunque menos numerosas que la semana pasada

Los agentes obtuvieron pruebas de que todos los robos habían sido cometidos por la misma persona.

A. T. Alzira Martes, 23 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El azote de la delincuencia en Turís ha generado malestar entre los vecinos que desde la semana pasada organizan patrullas vecinales para vigilar la localidad. Los residentes de este pequeño municipio de la Ribera Alta denuncian el aumento de las ocupaciones de viviendas y de los robos en viviendas y vehículos. Estos últimos han sido muy frecuentes en las últimas semanas y al parecer protagonizados por el mismo ladrón que finalmente ha sido detenido y que ya no podrá actuar más en Turís porque el juez ha decretado la prohibición de entrar y residir tanto en Turís como en Chiva, otra de las localidades donde estuvo perpetrando los numerosos robos.

Este hombre de 28 años ha sido arrestado por cuarta vez y se le considera el autor de más de 70 robos en el interior de vehículos estacionados en la localidad de Turís. En esta ocasión, ha sido detenido por 19 de los robos.

La investigación de la Guardia Civil dio comienzo tras constatarse que, nuevamente, se estaban produciendo diversos robos con fuerza en el interior de vehículos en el núcleo urbano de esta localidad. En total, se llegaron a cometer hasta 19 robos.

El modus operandi, fractura y daños en los mismos para la sustracción de enseres personales, llevo a los agentes a la obtención de evidencias y datos que apuntaban al mismo autor de hechos similares detenido anteriormente por haber cometido 53 robos con fuerza en el interior de vehículos.

La operación culminó con la detención por los agentes de un hombre de 28 años. Se le atribuyen los siguientes delitos: robo con fuerza en el interior de vehículo, hurto en el interior de vehículo y daños.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia civil de Chiva en colaboración con la Policía Local de Turís. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena.

Este lunes tuvo lugar en Turís una junta local de seguridad con la presencia del subdelegado del Gobierno después de que se pusieran en marcha patrullas vecinales para intentar frenar los robos y ocupaciones. Una vigilancia nocturna que generó momentos de tensión entre diferentes vecinos de Turís por lo que desde las administraciones se ha solicitado que se confíe en las fuerzas y cuerpos de seguridad que han aumentado su presencia en la localidad. Aún así, las patrullas han continuado durante el fin de semana pero con menor presencia de vecinos.

El subdelegado del Gobierno pidió a la ciudadanía que presentara las denuncias oportunas y aseguró que según las estadísticas los datos de delincuencia son similares a los de otros años, e incluso, algo menores durante los primeros meses sde 2025.