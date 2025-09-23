Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos

«EEstamos desesperados». Así se encuentran los residentes de una zona de diseminados en Alfarb que llevan todo el verano sufriendo robos continuos en sus ... viviendas. Calculan que unos 50 desde el mes de junio solamente en esta zona urbanizada y casi todos llevados a cabo por la misma persona.

Un ladrón que ha estado actuando con total impunidad y entrando a robar varias veces en las mismas casas como han podido comprobar los vecinos gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Ante esta alerta, un grupo de residentes decidió poner en marcha una patrulla vecinal nocturna para dar con el individuo que según pudieron saber se desplazaba de noche a esta zona rural de la Ribera y por la mañana, tras recabar un buen botín, era recogido por unos compinches.

Estas rondas de vigilancia dieron sus frutos y la semana pasada consiguieron identificar al ladrón que se encontraba escondido entre los campos. Dos de estos vecinos son policías nacionales por lo que procedieron a su detención y puesta a disposición de la Guardia Civil.

Sin embargo, la tranquilidad en esta zona cercana a Altamar, en Alfarb, duró poco ya que tras pasar por las dependencias judiciales fue puesto en libertad y de forma casi inmediata volvió a actuar en la misma urbanización, entrando en otras viviendas, según denuncian los afectados.

«La gente está muy preocupada y no puede dormir porque entra cuando la casa está habitada», explica Salva, uno de los vecinos y agente de la Policía Nacional que detuvo al sospechoso junto a otro compañero fuera de servicio. Esta indefensión ha llevado a que muchas personas se planteen vender las viviendas por la inseguridad con la que viven a diario.

Al parecer a este hombre se le imputan más de un centenar de robos desde principio de año ya que no sólo ha estado actuando en Alfarb también en otras urbanizaciones de la Ribera por lo que se puso en marcha un grupo de investigación dedicado a este tipo de robos.

«Tenemos miedo y te pasas intranquilo toda la noche, atento por si escuchas algún ruido. Es una sensación muy desagradable», relata Marcos, otro de los residentes de este diseminado que también sufrió un robo mientras dormía.

El Ayuntamiento de Alfarb está al corriente de esta situación. Según explica el alcalde, Vicent Alfonso, «estamos en contacto con los vecinos y con el teniente de la Guardia Civil del puesto de Llombai, se ha incrementado la presencia de patrullas».

Este ladrón, que vuelve a estar en libertad, entra en los almacenes o plantas bajas y se lleva todo tipo de herramientas o aparatos electrónicos para venderlos. Según se observa en las grabaciones, entra y sale de la misma casa en varias ocasiones hasta que arrasa con todo.

Su continua presencia por la zona está generando una gran intranquilidad, sobre todo, al comprobar que su detención no ha servido para acabar con los robos. Los vecinos piden actuaciones urgentes para acabar con la inseguridad ya que no saben qué más hacer para protegerse.