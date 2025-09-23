Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen del ladrón captada por una cámara de seguridad. LP

Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos

Los residentes de los diseminados denuncian la inseguridad con la que viven y la impotencia ya que el hombre fue puesto en libertad y volvió a entrar en tres viviendas más

A. Talavera

Alzira

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:44

«EEstamos desesperados». Así se encuentran los residentes de una zona de diseminados en Alfarb que llevan todo el verano sufriendo robos continuos en sus ... viviendas. Calculan que unos 50 desde el mes de junio solamente en esta zona urbanizada y casi todos llevados a cabo por la misma persona.

