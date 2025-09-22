El subdelegado del Gobierno asegura que los datos de delincuencia en Turís son similares a los de otros años La localidad celebra una Junta de Seguridad después de que se pusieron en marcha patrullas vecinales contra las okupaciones y se pide a los afectados que presenten denuncias

A. Talavera Alzira Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Fin de semana tranquilo en Turís después de que la semana pasada saltara la alarma en la localidad por el incremento de las okupaciones y se pusieran en marcha patrullas vecinales. La Guardia Civil aumentó la vigilancia durante las noches para reducir la tensión y este lunes ha tenido lugar una junta local de seguLa Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado este lunes de que los datos de criminalidad en Turís son similares o inferiores a los del año pasado y ha apelado a la «prudencia» para evitar la alarma social en este municipio valenciano.

El Ayuntamiento de Turís ha celebrado este lunes una junta local de seguridad después de que en los últimos días la Guardia Civil haya desplegado un dispositivo en el municipio tras las patrullas vecinales que han recorrido las calles durante varias noches.

A esta reunión, promovida por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, ha asistido el alcalde de la localidad, Francisco Ricau y representantes de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen competencia en el municipio.

«Los datos sobre criminalidad aportados por la Guardia Civil y de los que ha informado -el subdelegado en Valencia, José- Rodríguez Jurado ponen de manifiesto que son similares a los del año pasado y anteriores».

«Incluso ha habido una disminución durante estos meses del 2025 de hechos ilícitos», añade el comunicado, en el que se recoge también que según Rodríguez Jurado »esto no quiere decir que no se pueda crear, por cualquier tipo de hecho, una alarma social en un pueblo que es tranquilo como Turís».

No obstante, ha añadido, «apelamos a la responsabilidad y a la prudencia con respecto a mensajes que puedan venir de redes y que puedan generar esa alarma social».

Ante esta situación «hay que hacer frente con hechos, y éstos demuestran que ha disminuido la delincuencia en el municipio de Turís, pero eso no quiere decir que no haya hechos que haya que afrontar y que haya que atacar».

En este sentido, «los responsables exclusivos» de hacer frente a la delincuencia -ha recordado el subdelegado- «son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa competencia no corresponde a la ciudadanía».

El subdelegado confía «en que el Ayuntamiento de la localidad ayudará a transmitir esta idea y recordará a sus ciudadanos el trabajo que desarrollan de manera coordinada la Guardia Civil y la Policía Local con el fin de combatir los hechos delictivos».

Al mismo tiempo, el subdelegado ha animado «a los vecinos a que denuncien cuando tengan conocimiento de actividades criminales».