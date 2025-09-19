Tensión en Turís: patrullas vecinales y despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de okupaciones

La okupación de varias viviendas, algunas de ellas muy céntricas, en la localidad de Turís, ha generado una situación de tensión en las últimas tres ... noches, con patrullas vecinales por las calles, y un posterior despliegue de la Guardia Civil para que, como está ocurriendo hasta ahora, la situación no vaya a mayores.

Los vecinos que han participado en estos recorridos callejeros nocturnos han explicado que se trata de un grupo de varias decenas de personas que han llegado al municipio en las últimas semanas y han accedido a viviendas vacías para ocuparlas, «lo que ha generado preocupación en el vecindario porque es algo que no había pasado aquí».

Esta controversia provocó que algunos vecinos, una buena parte llegados desde otras localidades o de reciente instalación en Turís, fundamentalmente conectados a través de las redes sociales, convocaran patrullas vecinales nocturnas. En las mismas ha habido algún momento de tensión, «cuando uno de los okupas sacó una escopeta», explicó uno de los participantes, pero la situación no ha ido a más por el momento.

La situación generada en Turís ha provocado un despliegue de agentes de la Guardia Civil en el municipio que ha tranquilizado una situación que, ya de por sí, y según han recordado los vecinos, «no es de extrema tensión pero sí de calma tensa», por lo que se ha insistido en pedir calma y tranquilidad y no generar incidentes que pueden hacer prender una mecha de la violencia que, por fortuna, sigue apagada.

Por el momento, según fuentes cercanas al caso, no se ha producido ninguna detención en el municipio.

Los participantes en estas patrullas nocturnas han señalado que han tenido conocimiento de situaciones similares en localidades cercanas.

Desde el Ayuntamiento turisano está prevista la publicación de un bando pero se quiere insistir en llamar a la tranquilidad y a la convivencia vecinal.