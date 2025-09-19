Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maquinaria trabajando en el río Magro. Irene Marsilla
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Alfarb, una reconstrucción condicionada a los cambios en el río Magro

Las zonas rurales y las instalaciones deportivas ubicadas junto al cauce fueron las más perjudicadas por la crecida

A. Talavera

Alfarb

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

Un joven hace gimnasia en la pista de fútbol del polideportivo de Alfarb junto al Magro. El río anegó toda esta instalación en octubre del ... año pasado y pese a que la actividad volvió hace meses de forma parcial a este recinto, las huellas del paso de la dana son visibles todavía. «Está de pena, la recuperación va a paso de tortuga», comenta este joven que es un habitual de esta instalación tanto ahora como antes de la riada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfarb, una reconstrucción condicionada a los cambios en el río Magro

Alfarb, una reconstrucción condicionada a los cambios en el río Magro