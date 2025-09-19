Alfarb, una reconstrucción condicionada a los cambios en el río Magro

Un joven hace gimnasia en la pista de fútbol del polideportivo de Alfarb junto al Magro. El río anegó toda esta instalación en octubre del ... año pasado y pese a que la actividad volvió hace meses de forma parcial a este recinto, las huellas del paso de la dana son visibles todavía. «Está de pena, la recuperación va a paso de tortuga», comenta este joven que es un habitual de esta instalación tanto ahora como antes de la riada.

El césped artificial del parque está lleno de arena y las marcas de arrastre del agua son visibles en este espacio de ocio que se quedó prácticamente sin mobiliario que era usado por los vecinos para celebrar cumpleaños infantiles.

Los obreros trabajan para recuperar un sendero en la zona mientras se espera a la aprobación del proyecto de reconstrucción integral. En peor estado está todavía el parque canino que estaba ubicado junto a este espacio lúdico y que tendrá que ser trasladado a otra ubicación ya que fue completamente arrasado por el río.

6,79 Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

Un río que cambió de forma radical su perfil por la inundación, ampliando en decenas de metros su cauce, y que ahora se estudia si mantener esta morfología o recuperar el lecho anterior. Una decisión que depende de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que marcará la reconstrucción de algunas instalaciones en Alfarb. Este es uno de los motivos por lo que aún haya algunos proyectos pendientes de decidir.

Mientras tanto, la CHJ está reforzando tramos de márgenes para que en caso de nueva crecida, el Magro no se desborde en algunos puntos.

DESPUÉS ANTES

La zona rural, como en la mayoría de poblaciones afectadas por la dana, fue la que más sufrió el desbordamiento del río. En este caso, la mitad de los caminos rurales ya están reparados. «Desde el principio destinamos fondos propios para arreglar estas vías y facilitar el acceso durante las campañas agrícolas. Sin embargo, hay todavía muchas parcelas privadas donde no se ha actuado», comenta el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso. La agricultura se ha resentido de forma importante tras la dana tanto por la pérdida de cultivos como por los problemas de riego y acceso. Tragsa y Agricultura también están llevando a cabo trabajos en estas vías para avanzar en su recuperación.

Mientras que en el casco urbano el trasiego de maquinaria para las obras todavía no ha hecho acto de presencia, en el cauce del Magro sí que se observa el movimiento en varios tramos. Trabajos que sirven para recuperar pasos sobre el Magro que fueron destrozados por la riada del mes de octubre y que son necesarios para retornar la conectividad entre diferentes puntos rurales.

El río transcurre hoy con poca agua y cuesta imaginar como se convirtió en un mar voraz que lo anegó todo de forma destructiva. Algunas viviendas sufrieron filtraciones y parte del colector colapsó hundiendo la vía pública, otro de los proyectos que está pendiente de ejecutar.

«Pensábamos que a estas alturas se habría avanzado algo más pero hay un problema de falta de técnicos y recursos humanos para gestionar tantas actuaciones y trámites», explica el alcalde de Alfarb. Esta población, al igual que muchas de pequeño tamaño, se encuentra sobrepasada por el exceso de trabajo que ha supuesto la dana para los servicios administrativos municipales que tienen que preparar informes y memorias para poder iniciar las obras.