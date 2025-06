El joven detenido por no socorrer a su amigo ahogado en Manises alega que tenía miedo de que pensaran que lo había matado La jueza de Quart de Poblet que investiga la muerte de Wentao Chi en el río Turia deja en libertad al arrestado por omisión del deber de socorro

Ignacio Cabanes y Javier Martínez Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 00:31

«Se resbaló y me tiré al río a por él», asegura el joven de 19 años detenido por la Policía Nacional por un delito de omisión del deber de socorro tras dejar abandonado a su amigo en el agua, en el río Túria a la altura de Manises, y no dar noticias de lo que había ocurrido hasta un día después. H. Z., de nacionalidad china y la misma edad que el fallecido, alegó ante la jueza que «entró en pánico» y que se fue a su casa y no contó nada «por miedo a que creyeran que yo lo había matado».

Esa es la versión que ha dado el arrestado tras ser puesto a disposición judicial. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet, que instruye la causa, acordó el miércoles la libertad del detenido, con medidas cautelares como la prohibición de salir del país, como ha informado este periódico.

Los hechos ocurrieron entre las tres y las cuatro de la madrugada del pasado lunes 9 de junio cuando ambos amigos, que se conocían desde hacía cuatro o cinco años, estaban bebiendo cervezas cerca de un dique destruido por la dana, en el río Turia a su paso por Manises. Según explicó el investigado por omisión del deber de socorro, ninguno de los dos sabían nadar y no acudieron allí a bañarse sino a seguir bebiendo.

Primero estuvieron en casa de su amigo esa noche, donde estaban familiares del fallecido. Allí ya bebieron champán y cervezas. De ahí se marcharon a un parque donde siguieron consumiendo más botes de cerveza, hasta que a las tres de la madrugada su amigo, siempre según la versión del detenido, decidió marcharse a la zona del río para estar más frescos.

Cuando apenas iban a empezar a beber en esa zona oscura, y a la que llegaron alumbrándose con los móviles, Wentao Chi resbaló y cayó al agua, asegura el arrestado, quien no llegó a ver la caída porque estaba mirando el suelo y solo escuchó el grito de su amigo.

El joven se tiró al agua, pese a no saber nadar, para tratar de sacarlo e incluso llegó a tocar a su amigo para arrastrarlo hasta la orilla. Sin embargo, confiesa que tuvo que soltarlo por la corriente y porque si no se iban a ahogar los dos.

Agarrado a unos matorrales, logró salir del agua. En ese momento, tras gritar el nombre de su amigo y no obtener respuesta, entró en pánico y optó por irse del lugar, hecho por el que se mostró arrepentido ante la jueza.

Para tratar de explicar los motivos por los que no le contó a nadie esa noche lo que había pasado y ante la Policía al día siguiente, cuando acudió como testigo dio versiones contradictorias. El joven detenido argumenta que tenía miedo de la reacción de sus padres y del padre de su amigo, porque pensaba que le iban a culpar del trágico suceso.

El teléfono móvil

Respecto al teléfono móvil, que llevó a una tienda a la mañana siguiente, el detenido lo achaca a que el terminal se había quedado sin servicio al mojarse cuando saltó al agua para intentar salvar a su amigo.

Este periódico se ha puesto en contacto con el letrado de la defensa del joven detenido, el penalista Borja Boluda de la firma Andersen, aunque el abogado ha preferido no hacer declaraciones y solo ha anunciado que, una vez llegue el resultado de la autopsia, solicitará el archivo de las actuaciones contra su representado.