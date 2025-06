Ampliar Cuatro policías sacan el cadáver del agua. PN

La jueza decreta la libertad del joven que no avisó de la desaparición de su amigo en Manises, pero le prohíbe salir de España El chico investigado declara que prestó auxilio a la víctima e intentó sacarla del agua, pero luego se fue a dormir de madrugada como si no hubiera ocurrido nada y no llamó al 112