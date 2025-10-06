Dos policías se infiltraron en la red 'narcoportuaria' al enterarse que reclutaban camioneros Los agentes encubiertos 'Iveco' y 'Orca' se dieron de alta con identidades falsas en una cooperativa de transporte y lograron identificar a los estibadores corruptos

Sus nombres en clave, 'Iveco' y 'Orca', solo eran pronunciados por sus compañeros de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Policía Nacional. El objetivo de los agentes encubiertos era desarticular la organización criminal desde dentro y recopilar pruebas, información valiosa para una de las investigaciones antidroga más importantes de España, la macrooperación 'Spider', el mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en nuestro país.

Con la autorización de un juez de Valencia y la Fiscalía Especial Antidroga, los agentes adoptaron identidades falsas e incluso e cometieron algunos actos ilegales para cumplir su misión: infiltrarse en el cártel del puerto de Valencia. Los informes policiales sobre la corrupción en la antigua sociedad de estiba (ahora Centro Portuario de Empleo) ayudaron también a la UDYCO a planear una estrategia de investigación con escuchas telefónicas, seguimientos a los sospechosos y hasta ocho agentes encubiertos.

¿Pero cómo se infiltraron los policías en la red delictiva? ¿Cómo engañaron a los estibadores corruptos? Con técnicas operativas propias de la lucha contra el crimen organizado (que omitimos para preservar la investigación secreta), el agente 'Iveco' logró un acercamiento al entorno del grupo delictivo y tuvo conocimiento de que los narcos estaban reclutando a camioneros que pudieran extraer los alijos de cocaína de las instalaciones portuarias.

'Iveco' y su compañero 'Orca' se dieron de alta en una cooperativa de transportistas portuarios como camioneros autónomos, y luego contactaron con un cabecilla de la red para ofrecerse como voluntarios en las operaciones de rescate de droga. La investigación secreta se inició entonces con la contratación de los dos policías infiltrados para que pudieran realizar servicios de transporte de mercancías como tapadera, aunque la verdadera finalidad de los narcos era utilizarlos para las extracciones de grandes cantidades de cocaína.

El grupo delictivo controlaba una empresa de transporte, cuyo gerente fue detenido en la macrooperación, que facilitaba luego las órdenes de acceso a las terminales donde estaban los contenedores con los alijos de cocaína que tenían que extraer.

Tan completa y eficaz fue la infiltración de los policías que la red 'narcoportuaria' contó con ellos tres veces para rescatar la droga de los contenedores. En una ocasión ordenaron a uno de los agentes encubiertos acceder a la terminal donde estaba la cocaína, pero la operación de rescate se frustró al ser interceptado el alijo de droga por otros agentes que desconocían la investigación secreta.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, la operación encubierta permitió confiscar 1.140 kilos de cocaína en Beneixida en diciembre de 2024, y detener al capitán de la Guardia Civil Jesús Fernández Bolaños por su relación con el alijo de droga, que habría pasado los controles portuarios si no llegan a infiltrarse los policías.

El agente 'Iveco' fue activado incluso por los narcos para transportar el contenedor con cocaína previa sustitución por otro clonado con idénticas características para eludir las revisiones portuarias. Este método delictivo, que no había sido detectado todavía en el puerto de Valencia, era el que utilizaba y coordinaba por el capitán Fernández Bolaños, según las investigaciones.

En otro encargo que recibieron los policías infiltrados, con la correspondiente orden de transporte para acceder a la terminal donde estaba el contenedor, la operación se frustró porque la cocaína ya había sido interceptada por agentes antinarcóticos de Medellín (Colombia) en el puerto de origen.

Aunque los cabecillas de la red lograron detectar la operación encubierta, los agentes de la UDYCO continuaron las investigaciones y lograron identificar a 84 miembros de la trama corrupta, entre los que hay estibadores, camioneros, empresarios, representantes aduaneros, dos guardias civiles y un médico.

Gracias a la información obtenida por los ocho policías infiltrados, con roles muy específicos algunos de ellos, el juez que dirige las investigaciones pudo conocer la logística de la red delictiva antes de ordenar las detenciones, y los agentes de la UDYCO realizaron incluso un mapa delictivo de siete operaciones de narcotráfico.

La macrooperación 'Spider' se ha saldado con la detención de 85 personas, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína y 59 registros en Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Mislata, Puçol, Picassent, Sueca (el Perellonet), Algemesí, Montroi, Sagunto, Albalat dels Tarongers, Canet d'en Berenguer, Bétera, la Pobla de Vallbona, Chiva, Godelleta, Benigànim, Almenara, Alquerías del Niño Perdido e Ibiza.

Además de los alijos de cocaína confiscados, los agentes antidroga se incautaron también de 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, lingotes de oro, diamantes, 60 relojes de prestigiosas marcas y ocho armas de fuego, entre ellas tres revólveres y dos bolígrafos pistola.