«Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme» El sexagenario, vecino de Sueca, se enfrenta a 23 años de prisión por causarle cortes con un cristal, dejarla inconsciente e intentar acabar con su vida con una bombona de gas butano

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:38

Una copia de la denuncia que acababa de interponer ese mismo día en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, hallada por su presunto violador sobre la nevera de la cocina, fue motivo suficiente para que el acusado reaccionara de forma violenta y le atacara con un cristal, causándole cortes a su víctima, quien quedó inconsciente. Aprovechando presuntamente esta indefensión, el sexagenario llevó una bombona de butano hasta la habitación y abrió la espita, para seguidamente encender los fogones de la cocina. Su intención, según sostiene la Fiscalía, era acabar con la vida de la mujer que lo había denunciado por violación. «Intentó asesinarme al descubrir la denuncia», confiesa la agredida en abril de 2022, que tuvo que ser evacuada al hospital por un SAMU.

El acusado, de 62 años, negó los hechos en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Valencia y atribuye la denuncia al hecho de que le hubiera dado un ultimátum a la mujer para que abandonara el domicilio, donde le había alquilado una habitación por 200 euros mensuales. Según la versión del procesado, que optó por responder solo a las preguntas de su letrado, ese día no llegó a encontrarse con su víctima en su casa de Sueca, y niega que hubiera discutido en ocasiones anteriores porque su inquilina le recriminara que quisiera tener sexo con ella.

No obstante, consta acreditado que sobre las tres del mediodía el acusado estuvo en el inmueble. Él mismo reconoce que se comió unos fideos y que abrió la nevera, pero insiste en que no vio allí la denuncia que le acababa de interponer la víctima esa misma mañana por agresión sexual. De igual modo, sostiene que vio el candado puesto en la habitación y entendió que ella no estaba en la casa.

Las investigaciones de la Guardia Civil y los primeros agentes que acudieron al domicilio corroboran el intento de asesinato de la mujer. La víctima, aturdida por el gas, logró telefonear pidiendo auxilio. Su por entonces pareja, con el que también llegó a hablar brevemente antes de perder por completo el conocimiento también confirma su testimonio: «Amor, gas, mucho gas», son las palabras que recuerda el testigo que esta le dijo.

Los agentes tuvieron que entrar por la ventana del comedor y cerraron tanto la espita del gas de la bombona de la habitación como el fogón de la cocina, también de gas butano, y ventilaron la casa. De ahí que cuando llegaron los bomberos los niveles de gas no fueran tan elevados, a lo que se aferra la defensa del acusado.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para el acusado a penas que ascendían a los 23 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal y otro de obstrucción a la justicia. Sin embargo, sobre las agresiones sexuales la denunciante no se mostró clara en el juicio, e incluso se tuvo que parar la sesión requiriendo la presencia de una intérprete ante sus contradicciones y falta de concreción, atribuible según la acusación a la falta de dominio del idioma.

Abusos a la hija de la denunciante

El día en que le denunció por agresión sexual, el 27 de abril de 2022, la mujer afirma que el acusado, que la buscaba y obligaba a tener sexo, aunque sin conseguirlo, se abalanzó sobre ella. «Me tiró en la cama y me besó», aseguró. Tras conseguir quitárselo de encima, él le dice que se marche de su casa y es ahí cuando se pone agresivo. El acusado, por su parte, mantiene que fue ella la que amenazó con denunciarlo cuando le dijo que se marchara.

Además de la tentativa de asesinato y las presuntas agresiones sexuales, durante la fase de instrucción se destaparon también los presuntos abusos a la hija menor de edad de la denunciante. En la vista oral se ha reproducido la grabación de la cámara Gesell con el testimonio de la menor. La defensa planteó en cuestiones previas indefensión respecto a este delito por el que nunca había sido interrogado su cliente.