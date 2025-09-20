Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos sofocan las llamas en el incendio registrado en Benetússer.
Los bomberos sofocan las llamas en el incendio registrado en Benetússer. LP

Incendio en un bajo de Benetússer okupado tras la dana

Una hora antes de iniciarse el fuego, que no ha causado heridos, se produjo una pelea entre toxicómanos

I. C.

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:43

Un fuego originado por causas que se investigan afectó en la noche del viernes a un bajo comercial de Benetússer que tras resultar dañado por la dana había sido okupado por una mujer sintecho con problemas de toxicomanía.

El incendio, en el que no hubo intoxicados y solo afectó a maderas, cartones y otros enseres, se produjo a as 22.30 horas en la calle Vicente Navarro Soler de Benetússer. Tan solo una hora antes, algunos testigos señalan que hubo una pelea entre varios toxicómanos justo en este mismo punto, por lo que se investiga si guarda relación con el fuego.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, quienes sofocaron las llamas y evitaron que se extendieran a las fincas colindantes. Al parecer, la mujer que pernoctaba en dicho bajo contaba con el permiso del propietario para dormir allí.

