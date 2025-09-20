La Fiscalía atribuye a la 'Negra Dominga' haber planeado el triple crimen del Saler Se le imputa junto a los otros dos encarcelados la coautoría de tres delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Dos implicados siguen huidos

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Coautores de un «plan criminal» para asesinar a tiros a Roberto Carlos Vega Daza, el último de este clan familiar de narcos colombianos que todavía quedaba con vida –tras burlar a la muerte hasta en tres ocasiones anteriores– desde que Álvaro Luis O. I., más conocido con el sobrenombre de la 'Negra Dominga', juró venganza contra toda la familia por la muerte de su ahijado en una 'balacera' durante el cumpleaños del joven en la ciudad colombiana de Barranquilla en octubre de 2022. La Fiscalía Provincial de Valencia no tiene dudas sobre la participación activa en la masacre del Saler de los tres arrestados por la Guardia Civil, encarcelados desde el mes de mayo, y les atribuye tres delitos de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas de fuego cortas.

«Las actuaciones practicadas acreditan indiciariamente que son responsables en concepto de autores los tres investigados», remarca el fiscal. Tanto la Negra Dominga, cuyo arresto adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, como Luz Marina M. A., pariente de este de 33 años, y Víctor Hugo H. M., uno de los dos presuntos sicarios colombianos que en la noche del 27 de febrero de 2024 ejecutó a tiros a tres compatriotas: Roberto Carlos Vega Daza, alias Beto, de 31 años, y dos de sus guardaespaldas, Harold Hugo J. R., de 51 años, y Tarit José S. L., de 24, tras tenderles una trampa mortal a la salida de unos apartamentos de El Saler (Valencia).

Beto había huido de Colombia y se había refugiado en España, tras su paso por distintos países, después de que salvara milagrosamente la vida en el tiroteo del 29 de junio de 2023 en el que hombres armados con fusiles de asalto asesinaron a su padre, Rafael Julio Vega, y a sus dos hermanos; Ray Jesús y Ronald Iván.

Las investigaciones del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia concluyeron que la 'Negra Dominga' averiguó el paradero de su objetivo, y en la búsqueda de venganza por la muerte de su sobrino y ahijado, «facilitó dinero, armas y medios necesarios para llevar a cabo el crimen». Incluso se desplazó personalmente a Valencia el día 17 de febrero. La también investigada, que residía en la capital del Túria, fue la encargada de alquilar el vehículo con el que los implicados se desplazaran y buscó el alojamiento de los presuntos sicarios.

Otros dos presuntos implicados en el triple asesinato se encuentran en busca y captura. Se trata del segundo sicario que efectuó los disparos, cuyo nombre omite este periódico aunque tras levantarse el secreto de sumario los sospechosos saben de sobra que están siendo buscados. Y una expareja de un hermano de Beto, quien habría actuado presuntamente como gancho para atraerlo hasta el apartamento que habían alquilado en la Gola de Puchol, en la pedanía valenciana de El Saler.

Allí acudió a la cita, confiado, Roberto Carlos, junto a sus dos guardaespaldas, en un Volkswagen Passat. Eran las 19.00 horas de ese 27 de febrero cuando los tres hombres subieron al apartamento de la Torre B, en el que se encontraban las dos personas que ahora permanecen huidas.

Las víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defensa tras ser tiroteados por dos sicarios cuando iban a subir al coche

Dos horas después, a las nueve de la noche, cuando se disponían ya a marcharse del lugar e iban a subirse al coche, fueron ejecutados a traición por los dos sicarios, armados con sendas pistolas del calibre 9 milímetros. Roberto Carlos, alias Beto, murió tras recibir cinco impactos, Harold J., dos disparos, y Tarit José S. un total de siete heridas por ama de fuego.

La Fiscalía señala que las víctimas no tuvieron posibilidad alguna de defensa al tratarse de un «ataque sorpresivo realizado por dos personas armadas en actuación conjunta y simultánea». Por ello los hechos son constitutivos de asesinato, ya que la alevosía no admite discusión. De igual modo se les imputa también el delito de tenencia ilícita de armas de fuego, ya que los tres carecían de licencia.

Prorrogan la instrucción

El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, encargado del caso, decidió prorrogar la instrucción otros seis meses a finales de agosto al estar a punto de vencer el plazo y estar todavía en el aire muchas cuestiones que dificultarían demostrar ante un jurado popular la autoría y grado de participación de los tres investigados, en prisión provisional desde el pasado 16 de mayo.

«Las diligencias practicadas hasta el momento son insuficientes para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y culpabilidad de los delincuentes», indicaba el juez instructor hace menos de un mes, lo que «impide tomar una decisión sobre la continuidad del procedimiento o su sobreseimiento». De ahí que acordara la prórroga de la investigación «con el fin de practicar nuevas diligencias de investigación que permitan identificar y/o detener a las personas que pueden ser responsables penales de los hechos investigados».