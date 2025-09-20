Un nuevo incendio en A Fonsagrada eleva a tres los activos en Galicia

Galicia tiene activos tres incendios forestales, al de Pantón que calcina 1.400 hectáreas y al de O Bolo que afecta a 240 hectáreas, se ... suma el declarado en la noche de este sábado en A Fonsagrada.

Así lo reflejan los datos de la Consellería do Medio Rural, que indican que el incendio de A Fonsagrada se comenzó a las 02.25 horas de este sábado en la parroquia de O Trobo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 20 hectáreas.

En la provincia de Lugo también sigue activo el incendio de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, que arrasa 1.400 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento de Sober a donde llegó tras saltar el río Cabe.

Además, la Xunta mantiene activa la situación 2, de manera preventiva, debido a la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

Para colaborar en las tareas de extinción se encuentra desplegada la Unidad Militar de Emergencias (UME) que durante la noche realizaron misiones de ataque directo al fuego para defender la localidad de Nogueira. Además, usaron maquinaria para repasar y ensanchar el perímetro.

El humo derivado del incendio provoca el corte total de la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato hasta el kilómetro 13 en A Estación en ambos sentidos de circulación.

Este fuego se originó en un lugar cercano a las vías del tren y mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense. Según ha informado el Adif, está establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

En cuanto a la provincia de Ourense, sigue activo el incendio forestal de O Bolo, en la parroquia de Vilaseco, que calcina 240 hectáreas. En este incendio también colaboran los efectivos de la UME.

En este fuego también está activa la situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz. Esta medida fue desactivada a última hora de la mañana de este viernes, pero al empeorar las condiciones meteorológicas tuvo que ser reactivada.

Por su parte, el incendio del municipio lucense de Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, sigue controlado y afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.