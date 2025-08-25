Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja Un familiar encontró el cuerpo desnudo de la víctima con signos de violencia, y la Guardia Civil se hace cargo de la investigación de lo que parece un crimen

Javier Martínez / Ignacio Cabanes Lunes, 25 de agosto 2025, 23:17 | Actualizado 23:49h.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte de un subinspector retirado de la Policía Nacional, Adelino L. M., de 60 años de edad, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia este lunes por la tarde en su domicilio en la localidad valenciana de Ribarroja.

El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones de lo que parece un crimen al presentar la víctima lesiones compatibles con golpes en el cráneo y otras partes de su cuerpo. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia.

Según han informado fuentes policiales, el cuerpo estaba desnudo en una habitación y tiene señales de rigidez, por lo que todo parece indicar que el hombre habría fallecido pocas horas antes. Los investigadores de la Guardia Civil han localizado a un testigo que escuchó ruidos y golpes la noche anterior.

Tras recibir el aviso de una posible muerte violenta, dos patrullas de la Guardia Civil se desplazaron con urgencia al lugar, concretamente a una vivienda situada en la carretera de Vilamarxant a escasos metros del retén de la Policía Local de Ribarroja.

Poco después llegaron agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ribarroja, que se hicieron cargo de las primeras investigaciones hasta que el Grupo de Homicidios asumió el caso.

Los guardias civiles hablaron con los vecinos de las casas cercanas para preguntarles si habían oído gritos o golpes en las últimas horas o habían visto a algún sospechoso en la zona. Un equipo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Valencia se desplazó también a Ribarroja y realizó una minuciosa inspección en la vivienda para buscar huellas y vestigios criminales.

