Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así están las playas de La Malvarrosa o el Cabañal en Valencia y las de Jávea o Gandia hoy domingo
Dos agentes de la Guardia Civil trasladan al sospechoso de la agresión a la anciana en Torrevieja. Guardia Civil

Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja

La víctima sufrió graves lesiones que obligaron a hospitalizarla y el joven delincuente de 19 años ha ingresado en prisión

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:42

Violencia contra una mujer vulnerable e indefensa. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un atraco y un hurto, ambos cometidos en la localidad alicantina de Torrevieja. Los agentes le acusan de apuñalar a una mujer de avanzada edad para robarle y sustraer una cadena de oro mediante el método del tirón. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Las investigaciones, en el marco de la operación 'Cheria-25', comenzaron a finales de junio. La Guardia Civil recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El joven abordó a una persona de avanzada edad y, al no lograr su objetivo de robarle, ya que esta mostró resistencia, la apuñaló con un cuchillo. Como consecuencia de ello, la mujer sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el hospital.

Los investigadores constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio y el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes han recibido una nueva denuncia atribuida al mismo joven por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón. En este caso, la Guardia Civil, ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo, estableció un dispositivo especial de vigilancia que ha culminado con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Esta actuación, han destacado desde la Benemérita, se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es «prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  2. 2 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  3. 3 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  4. 4 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  5. 5 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  6. 6 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  7. 7 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  8. 8 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  9. 9 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid
  10. 10

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja

Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja