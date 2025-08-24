Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja La víctima sufrió graves lesiones que obligaron a hospitalizarla y el joven delincuente de 19 años ha ingresado en prisión

Dos agentes de la Guardia Civil trasladan al sospechoso de la agresión a la anciana en Torrevieja.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 11:42

Violencia contra una mujer vulnerable e indefensa. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un atraco y un hurto, ambos cometidos en la localidad alicantina de Torrevieja. Los agentes le acusan de apuñalar a una mujer de avanzada edad para robarle y sustraer una cadena de oro mediante el método del tirón. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Las investigaciones, en el marco de la operación 'Cheria-25', comenzaron a finales de junio. La Guardia Civil recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El joven abordó a una persona de avanzada edad y, al no lograr su objetivo de robarle, ya que esta mostró resistencia, la apuñaló con un cuchillo. Como consecuencia de ello, la mujer sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el hospital.

Los investigadores constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio y el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes han recibido una nueva denuncia atribuida al mismo joven por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón. En este caso, la Guardia Civil, ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo, estableció un dispositivo especial de vigilancia que ha culminado con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Esta actuación, han destacado desde la Benemérita, se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es «prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial».