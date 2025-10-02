Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuatro guardias civiles acceden al paraje montañoso sobre las diez de la mañana de este jueves.

Cuatro guardias civiles acceden al paraje montañoso sobre las diez de la mañana de este jueves.

La Guardia Civil criba la tierra del lugar donde hallaron el cadáver calcinado

Un equipo de agentes del Servicio de Criminalística y del Grupo de Homicidios inspecciona de forma minuciosa el paraje donde los senderistas encontraron el cuerpo

Ignacio Cabanes
Javier Martínez

Ignacio Cabanes y Javier Martínez

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:59

Un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Valencia ha iniciado este martes una segunda inspección en el paraje montañoso donde unos senderistas hallaron el cadáver calcinado de una persona. Los agentes del Grupo de Homicidios y del Servicio de Criminalística han accedido a pie al lugar pocos minutos después de las diez de la mañana.

Llevaban sus herramientas de investigación en mochilas y sus propias manos, y buscan pruebas para esclarecer el macabro hallazgo y las circunstancias de lo que parece un crimen. Los agentes están cribando la tierra con un cedazo, un instrumento compuesto de un aro y una tela, en el sitio exacto donde los senderistas encontraron el cuerpo.

Como ya avanzó LAS PROVINCIAS en exclusiva, el cadáver fue localizado por unos senderistas en la montaña de La Creu, una pinada situada junto al casco urbano, y que sufrió un incendio el pasado 4 de septiembre. La principal hipótesis que barajan los investigadores de la Guardia Civil es que los restos humanos, que están muy calcinados, correspondan a Beatriz Guijarro, la joven de 28 años desaparecida el pasado 9 de agosto.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

