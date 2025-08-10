Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Primitiva premia con 38.854 euros a cinco jugadores este sábado y el bote sube a 50 millones
El ladrón que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia.

El ladrón que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia.

Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava

Las llamadas desde un número de Suiza, la libertad del único detenido tras recuperar el Patek Philippe de 110.000 euros y la presencia de un presunto cómplice

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:22

El robo del valioso reloj Patek Philippe de Santiago Calatrava, frustrado por la rápida reacción del yerno del arquitecto, la intervención de un policía ... británico de vacaciones y un policía de la Generalitat franco de servicio, presenta tantas fisuras como algunas de las obras del prestigioso y a la vez polémico artista valenciano. La detención y posterior puesta en libertad del hasta el momento único implicado en el robo no ha aportado masilla a las investigaciones. LAS PROVINCIAS, que adelantó en exclusiva el asalto a Calatrava en pleno centro de Valencia, da las claves e interrogantes en la pastera de los investigadores del grupo de Atracos de la Policía Nacional.

