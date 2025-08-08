En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia El ladrón niega que actuara por encargo pero no aclara las llamadas que recibió de Suiza

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 20:51 | Actualizado 21:34h.

El ladrón que protagonizó a última hora de la tarde del miércoles el robo del reloj que portaba en su muñeca el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, valorado en 110.000 euros, ha quedado en libertad tras negar que actuara por encargo. El tironero, que apenas pudo tener en su poder la joya del famoso ingeniero civil unos minutos, al ser alcanzado por un yerno de Calatrava y por un policía autonómico franco de servicio a la altura del Pont de Fusta, queda como investigado en un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El Juzgado de Instrucción número uno de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad después de tomar declaración al arrestado por la Policía Local de Valencia. El detenido, de 28 años y nacionalidad argelina, ha respondido solo a las preguntas de su abogada y no ha aclarado el origen de las llamadas de un número de Suiza que recibió cuando estaba retenido por los agentes, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

El robo frustrado por la rápida intervención del familiar de Calatrava y del policía franco de servicio que en ese momento pasaba por allí se produjo a las 20.30 horas del miércoles, en el cruce de la calle Conde de Trénor con Muro de Ana, cuando Santiago Calatrava, que se encontraba pasando unos días en su tierra natal, fue asaltado por un tironero que rápidamente le dio un tirón en el brazo para apoderarse del reloj Patek Philippe que llevaba el arquitecto valenciano, tasado en 110.000 euros.

El afamado ingeniero civil se encontraba esperando un taxi en compañía de unos familiares. Uno de ellos, yerno del arquitecto, salió a la carrera tras el ladrón, que fue alcanzado a unos metros de distancia en el Pont de Fusta, gracias a que un turista en bicicleta se interpuso en su paso. Un policía de la Generalitat que estaba franco de servicio, también salió tras él y entre los dos lo inmovilizaron hasta la llegada de la primera patrulla de la Policía Local de Valencia.