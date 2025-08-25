La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes

La familia del hombre abatido a tiros por dos policías en Valencia cree que los confundió con dos delincuentes que se hacían pasar por agentes ... de paisano, y esto explicaría su violenta reacción de atacarlos con un cuchillo de grandes dimensiones. Como ya informó LAS PROVINCIAS, el ciudadano chino Ji Lin, más conocido como Luis por sus amigos, murió el pasado 18 de agosto al recibir cuatro impactos de bala cuando intentó agredir con un arma blanca a tres policías nacionales en un edificio de la calle Godofredo Ros en el barrio de Monteolivete.

Un hombre que reside en la finca llamó al 091 para pedir que acudiera la Policía, porque un vecino estaba golpeando la puerta de su vivienda y le había amenazado también con un cuchillo. Los primeros agentes que llegaron al edificio, tres policías que vestían de paisano, se entrevistaron con la persona que había pedido ayuda, y después acudieron al piso donde vivía el vecino que había protagonizado el incidente, Ji Lin, que estaba dentro de su domicilio.

Los agentes pretendían hablar con el ciudadano chino para escuchar su versión de los hechos, por lo que se identificaron como policías y uno de ellos le mostró su placa con el emblema policial a través de la mirilla de la puerta.

Como el vecino reclamante les había avisado de que iba armado con un cuchillo y estaba muy excitado, los agentes dieron unos pasos para atrás cuando oyeron cómo la persona que estaba al otro lado de la puerta corría el pestillo de la cerradura, y segundos después salió Ji Lin con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano y trató de agredir a los policías.

El enfrentamiento se produjo en un espacio reducido en un rellano del edificio, lo que limitó los movimientos de los tres agentes y también su capacidad de respuesta de una manera rápida y adecuada ante el repentino ataque con un arma blanca. Dos de los policías dispararon sus armas reglamentarias a una distancia de unos tres o cuatro metros del agresor, que recibió cuatro impactos de bala y murió poco después.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, uno de los policías practicó técnicas de estabilización al ciudadano chino, así como maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego continuaron los sanitarios del SAMU, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales.

Horas después del suceso, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, mostró su «total apoyo» a los dos agentes que dispararon, y afirmó en un comunicado que la intervención de los policías «fue necesaria y legítima ante un ataque directo que ponía en serio peligro sus vidas».

Según el sindicato, los agentes «hicieron uso de sus medios de dotación de manera proporcional y ajustada a derecho, siguiendo la regla de Tueller, que establece el riesgo extremo que supone la amenaza de un arma blanca en distancias cortas para la integridad de los policías». a regla de Tueller,

Esta instrucción policial, también conocida como la regla de los 21 pies, indica que un atacante con un cuchillo puede recorrer unos 6,4 metros (21 pies) aproximadamente en el mismo tiempo que un policía tarda en desenfundar su arma y disparar de forma eficaz.

La regla de Tueller considera que una distancia inferior a los seis metros, como en el caso de la intervención policial en el edificio de Monteolivete, es muy peligrosa para la persona con un arma de fuego enfundada si es atacada por otra que esgrime un arma blanca, y por ello supone una amenaza inmediata.﻿

Sin embargo, la familia de Ji Lin tiene serias dudas sobre la actuación policial y ha contactado ya con dos abogados para valorar la posibilidad de emprender acciones judiciales. Sus amigos insisten en que no era una persona violenta, aunque bebía mucho alcohol desde que se separó de su mujer y había protagonizado otros incidentes.

Recuerdan que le regalaron una placa conmemorativa «por su gran valor y humanidad» tras una acción heroica que protagonizó el 2 de febrero de 2010 en el bar que regentaba en la pedanía valenciana de Beniferri. El ciudadano chino resultó herido grave aquel día por una agresión de arma blanca cuando defendió a una víctima de violencia de género.

Ampliar La placa que los amigos de Jin Lin le regalaron en 2010 por su acción heroica. LP

Arriesgó su vida para salvar la de una camarera, y recibió tres cuchilladas en el tórax, el abdomen y un hombro. La mujer que pretendía matar el agresor salió indemne al refugiarse en un casal fallero. La Policía acudió con urgencia y detuvo al autor del apuñalamiento.

Durante el tiempo que estuvo hospitalizado en La Fe, Ji Lin recibió numerosas visitas de clientes del bar, vecinos y amigos, y uno de ellos decidió inmortalizar la heroica acción con la placa que ahora guarda como un tesoro.

«Luis tenía miedo y respeto a la Policía, no creo que supiera lo que hacía. Puede que creyera que llamaban a su puerta policías falsos, y por eso los atacó», conjetura un amigo del hombre abatido a tiros. «Había tenido problemas con unos tipos que viven en la finca», añade sin dar más explicaciones.