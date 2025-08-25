Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios policías en la puerta del edificio donde murió el ciudadano chino. José Luis Bort

La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes

El ciudadano chino arriesgó su vida para salvar la de una víctima de violencia de género en 2010, y sus amigos le regalaron una placa «por su gran valor y humanidad»

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:27

La familia del hombre abatido a tiros por dos policías en Valencia cree que los confundió con dos delincuentes que se hacían pasar por agentes ... de paisano, y esto explicaría su violenta reacción de atacarlos con un cuchillo de grandes dimensiones. Como ya informó LAS PROVINCIAS, el ciudadano chino Ji Lin, más conocido como Luis por sus amigos, murió el pasado 18 de agosto al recibir cuatro impactos de bala cuando intentó agredir con un arma blanca a tres policías nacionales en un edificio de la calle Godofredo Ros en el barrio de Monteolivete.

