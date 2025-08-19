Jupol muestra su apoyo a los policías que abatieron a un hombre que les atacó con un cuchillo El sindicato afirma que la intervención de los agentes «fue necesaria y legítima ante un ataque directo que ponía en serio peligro sus vidas»

EFE Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 12:57 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su «total apoyo» a los dos agentes que este lunes «neutralizaron» y abatieron en Valencia a un hombre armado con un cuchillo que arremetió contra ellos «poniendo en grave riesgo su vida».

En un comunicado, el sindicato policial señala que los agentes «hicieron uso de sus medios de dotación de manera proporcional y ajustada a derecho, siguiendo la regla de Tueller, que establece el riesgo extremo que supone la amenaza de un arma blanca en distancias cortas para la integridad de los policías».

La intervención «fue, por tanto, necesaria y legítima ante un ataque directo que ponía en serio peligro sus vidas», indica Jupol, que añade que los agentes contarán con la cobertura de los servicios jurídicos del sindicato, al que están afiliados.

El suceso se produjo sobre las 16 horas de este lunes en la ciudad de València cuando el 091 recibió la llamada de un hombre que alertaba de que un vecino estaba golpeando su puerta y amenazándole con un cuchillo grande.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes que tras tocar a la puerta del presunto agresor, éste les acometió con un cuchillo con intención de agredirles y, al estar en el rellano y ser el espacio muy reducido, se vieron obligados a hacer uso de su arma reglamentaria para repeler la agresión.

«Desde Jupol lamentamos profundamente que, a pesar de situaciones tan graves como la vivida en Valencia, el Gobierno siga sin reconocer a todos los miembros de la Policía Nacional como profesión de riesgo», afirma el sindicato.

Esto es «algo que contrasta con la realidad diaria de nuestro trabajo: una labor en la que, como se ha comprobado una vez más, los policías nacionales nos jugamos la vida continuamente y debemos enfrentarnos a lo peor de la sociedad», añade.

Asimismo, reclama «medidas inmediatas» para la mejora de la seguridad y la formación de todos los policías nacionales, tras afirmar que la situación actual «refleja la precariedad» en que, asegura, se encuentran sus compañeros, «especialmente aquellos que desarrollan su labor en la calle, en contacto directo con la ciudadanía y con delincuentes».

El sindicato asegura que los hechos ocurridos en València «no son un caso aislado, sino un ejemplo más de los riesgos constantes y de las condiciones inaceptables que afrontan los agentes, quedando en muchas ocasiones en grave peligro personal».

«Estamos cansados de que no se nos respete y de que el principio de autoridad se vea cada vez más mermado, lo que supone una ventaja más para los delincuentes, que actúan contra los agentes sin miedo a una condena o sanción contundente«, afirma la portavoz de Jupol, Laura García. A su juicio, «como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos sentimos indefensos y abandonados por la Administración».

El sindicato también reclama de forma urgente una revisión del Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional, que lleva años sin actualizarse, así como de los Principios Básicos de Actuación, vigentes desde 1986, «a pesar de que la sociedad y la delincuencia han evolucionado exponencialmente desde entonces».

También considera necesario reforzar la formación de los agentes, aumentando tanto la cantidad como la calidad de los cursos de preparación, y mejorar la dotación de medios humanos y materiales, y denuncia que a día de hoy aún existen policías que carecen de chalecos antibalas, y continúa pendiente la regulación del uso de las TÁSER en la Policía Nacional.