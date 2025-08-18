Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia Los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia cuando acudieron al lugar tras recibir el aviso de una pelea entre dos vecinos en la calle Godofredo Ros | Los vecinos aseguran que han escuchado una decena de detonaciones.

Javier Martínez y Rosana Ferrando Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 17:06 | Actualizado 17:57h.

Dos policías han abatido a tiros a un hombre de nacionalidad china que intentó agredirlos con un cuchillo en un edificio de la ciudad de Valencia, según las primeras investigaciones. Los hechos ocurrieron sobre las 16 horas de este lunes en la calle Godofredo Ros cuando los policías nacionales acudieron con urgencia tras recibir el aviso de una violenta discusión entre dos vecinos.

Un hombre que reside en la finca llamó al 091 para pedir que acudiera la Policía, porque un vecino estaba golpeando la puerta de su vivienda. Los primeros agentes que llegaron al edificio se entrevistaron con la persona que había pedido ayuda, y después acudieron al piso donde vive el individuo que acababa de protagonizar el incidente.

El ciudadano chino, que regentaba un bar en una calle cercana, recibió a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y se abalanzó sobre ellos, por lo que se vieron obligados a disparar en defensa propia. Los vecinos aseguran que escucharon una decena de detonaciones en pocos segundos.

Tras recibir el aviso de un tiroteo en el barrio de Monteolivete, un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó con urgencia a la calle Godofredo Ros. También acudieron varias patrullas de la Policía Nacional en apoyo de los primeros agentes que intervinieron en el suceso.

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales, según informaron fuentes médicas. Un equipo de Policía Científica llegó poco después y realizó una minuciosa inspección en el edificio. Los especialistas de la Policía recogieron los casquillos y examinaron los impactos de bala, ya que algunos de los disparos no alcanzaron al hombre.

