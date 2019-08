La Guardia Civil alerta del timo de los falsos técnicos de Microsoft Los estafadores consiguen acceder a los datos del usuario. / Jesús Signes Los ciberdelicuentes se hacen pasar por operarios para acceder al control del equipo LAS PROVINCIAS Miércoles, 28 agosto 2019, 11:10

Suena el teléfono y al otro lado de la línea se encuentra un operador del servicio técnico de Microsoft que alerta sobre un posible riesgo de nuestro ordenador.

Este es el último modus operandi de los estafadores que actúan por Internet. Responder a una simple llamada telefónica es la llave de entrada a este engaño, que ha sido ya denunciado por varios afectados.

En concreto, son varias las personas que han alertado a la Guardia Civl de A Coruña de este timo. Según informan los agentes, los damnificados reciben una llamada y al contestarla, el ciberdelincuente se identifica como un trabajador del equipo de Microsoft. El supuesto técnico le indica al cliente que su equipo está en riesgo y que debe actuar de inmediato para evitar daños mayores.

Para dar más credibilidad a la necesidad de intervención del ordenador, los usuarios observan como su navegador web da error. Así, los estafadores aprovechan para facilitar un teléfono de ayuda, a la vez que aportan datos e instrucciones para nutrir su relato.

Una vez han conseguido contactar con los afectados, estos siguen las indicaciones de los estafadores y les facilitan así el acceso al control remoto de sus equipos para que ellos puedan solucionar el problema.

Así, con una simple llamada, los timadores consiguen acceder al ordenador de los usuarios y, con ello, a todas sus contraseñas, datos bancarios, redes sociales y demás información personal.

La Guardia Civil ya ha alertado de esta nueva modalidad de delitos por Internet. La Benemérita recuerda que Microsoft nunca se pone en contacto directamente con los clientes a no ser que estos lo soliciten. Además, informa que en el caso de recibir y contestar esa llamada, no se sigan las instrucciones del supuesto operario. Los agentes aconsejan, igualmente, que en caso de tener algún tipo de duda sobre si se es víctima o no del engaño, es recomendable utilizar un antivirus o contactar con un Microsoft u otro servicio técnico de confianza.