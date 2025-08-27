Se entrega el conductor que atropelló a un ciclista en Elche y se dio a la fuga El hombre de 31 años ha sido detenido por la Guardia Civil | La difusión de datos del accidente en redes sociales resultó clave para esclarecer el suceso

Óscar Bartual Alicante Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:40

La Guardia Civil ha detenido al conductor que hace unas semanas atropelló a un ciclista en Elche y se dio a la fuga. Tras una exhaustiva investigación, el pasado 14 de agosto el presunto autor de los hechos, sabedor de que le buscaban, se entregó voluntariamente a las autoridades y reconoció su implicación. Se trata de un hombre de 31 años, residente en el término ilicitano, según confirman fuentes del caso.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto. Como adelantó TodoAlicante, un grupo de ciclistas circulaba por la carretera CV-86 cuando un Peugeot realizó un adelantamiento peligroso a este grupo, cuyos integrantes tuvieron que apartarse para evitar un choque. Sin embargo, uno de los miembros salió peor parado. El conductor se llevó al ciclista por delante con un fuerte impacto que incluso le hizo perder el parachoques.

El herido salió disparado de la bicicleta, que quedó destrozada. Aunque el casco, que se partió, salvó la vida del ciclista, este sufrió un derrame cerebral y heridas y quemaduras a causa del rozamiento del asfalto. El herido fue trasladado al Hospital General de Elche, donde ingresó en la UCI, logrando más tarde salir e iniciar una lenta recuperación, según pudo conocer este diario a través de fuentes del entorno de la víctima.

Tras una larga investigación y gracias a la colaboración ciudadana, la Benemérita ha logrado esclarecer el caso. Fue el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Subsector de Tráfico de Alicante el que se hizo cargo de las investigaciones.

Dicha investigación incluyó una exhaustiva inspección ocular, el visionado de numerosas cámaras y la comprobación de talleres para localizar posibles reparaciones de un parachoques de un vehículo que coincidiese con el fugado. La difusión de datos del accidente por redes sociales facilitó también la obtención de nuevas pruebas, según inciden fuentes de la investigación.

Tras entregarse el conductor a las autoridades, la Guardia Civil inspeccionó el vehículo del sospechoso, verificó la correspondencia con los daños y practicó el arresto. Se le imputan los presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Tras la toma de declaración, queda a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia del Partido Judicial de Elche.