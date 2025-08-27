Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Libertad provisional para el joven acusado de propinar una patada mortal a un gorrilla en Valencia
Una patera intervenida por la Guardia Civil. Javier Martínez

Condenado a tres años de prisión el patrón de una patera interceptada en aguas de Alicante

La Audiencia Provincial le declara autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras un juicio celebrado por conformidad de las partes

S. V.

Alicante

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:54

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al patrón de una patera que fue interceptada el pasado 28 de noviembre en aguas próximas al puerto de la capital de esta provincia.

La sentencia, dictada tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes durante un juicio celebrado el pasado mes de julio, declara al acusado, que carecía de título que acreditase sus conocimientos para el gobierno de embarcaciones, autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según expresa el tribunal, el patrón, puesto de acuerdo con personas desconocidas y a cambio de un beneficio económico, zarpó el 25 de noviembre de 2024 al mando de una patera de entre cinco y seis metros de eslora, con motor fueraborda y sin equipos de seguridad de salvamento, desde la zona costera Tipaza, en Argelia, hacia España.

A bordo iban otras 12 personas, todas ellas varones, inmigrantes que habían pagado para hacer el trayecto antes de embarcar a personas no identificadas cantidades en dinares argelinos que equivalen a unos 2.000 euros.

La patera quedó a la deriva y, tras ser localizada el 28 de noviembre por un barco pesquero en aguas próximas al puerto de Alicante, sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

De acuerdo con la sentencia, la travesía, de tres días de duración y de unas 168 millas náuticas de longitud, generó «una situación de peligro/riesgo para la vida e integridad física» de los ocupantes hasta que se produjo su rescate, pues se produjo en «circunstancias de navegación con fuerte oleaje, en condiciones de hacinamiento, careciendo de unas condiciones mínimas de seguridad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  3. 3 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  4. 4 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  5. 5 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  8. 8 Cinco atendidos por inhalación de humo en un incendio en Valencia
  9. 9 Alarma en Paiporta ante la ocupación ilegal de casas dañadas por la dana
  10. 10 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Condenado a tres años de prisión el patrón de una patera interceptada en aguas de Alicante

Condenado a tres años de prisión el patrón de una patera interceptada en aguas de Alicante