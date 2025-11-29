Dos jóvenes de Paiporta y Catarroja simulan el secuestro de otro para pedir un rescate de 6.500 euros a su madre Los malhechores llegaron a amenazar con cortar un brazo a la víctima y enviarla como prueba de vida | La mujer se dio cuenta de la estafa tras encontrarse con su hijo después de realizar la transferencia

M. Rodríguez Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:41

Un engaño y un encuentro casual que no se produce a tiempo ha acabado con dos jóvenes valencianos, de Paiporta y Catarroja, detenidos por simular un secuestro para a una mujer de Granada. Así de rocambolesca ha sido la historia de un engaño que ha acabado con los dos malhechores detenidos tras una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil de Motril en colaboración con la Comandancia de Valencia. Como resultado, la Benemérita ha puesto a disposición judicial a dos varones, de 20 y 26 años de edad, como presuntos autores de un delito grave de estafa por el método del 'hijo en apuros', al descubrir que en sus cuentas bancarias habían acabado 6.500 euros estafados.

Los hechos arrancaron cuando los presuntos estafadores contactaron a través de WhatsApp con una mujer de un pueblo de Granada haciéndose pasar por su hijo. Mediante mensajes, la convencieron de que el chico había perdido su teléfono móvil y de que, a partir de ese momento, debían comunicarse a través de ese número. Acto seguido, recibió una llamada en la que un hombre con acento extranjero le pidió que no colgara y le comunicó que su hijo estaba secuestrado. En la misma conversación, se le exigió una serie de transferencias bancarias a las cuentas que le iban a facilitar para liberarlo. Para presionarla, los malhechores llegaron a decirle que, si quería pruebas de que el secuestro era real, podían cortarle un brazo a su hijo y enviárselo.

Ante estas amenazas, la víctima se desplazó de inmediato a un cajero de una entidad bancaria y realizó varias transferencias por un importe total de 6.500 euros a las cuentas que le iban indicando por teléfono. Tras efectuar los ingresos, volvieron a comunicarse con ella para informarle de que iban a dejar libre a su hijo. Al regresar de la entidad bancaria se encontró con él y comprobó que todo había sido una estafa, por lo que presentó denuncia ante la Guardia Civil.

Los investigadores del equipoo de la Guardia Civil de Motril asumieron el caso y averiguaron que el dinero había acabado en diversas cuentas bancarias de dos individuos con domicilio en la provincia de Valencia, concretamente en Paiporta y Catarroja. Por ello solicitaron apoyo a sus homólogos de la Comandancia de la capital del Turia para localizar a los titulares de dichas cuentas. Los agentes de este segundo equipo localizaron a estos dos varones y los pusieron a disposición judicial.