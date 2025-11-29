Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de limpieza de la dana El operario de Tragsa, de 50 años, es trasladado al centro de salud por un compañero tras quedar atrapado entre dos máquinas bulldozer

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:21 | Actualizado 13:30h.

Un nuevo accidente laboral que se cobra la vida de un trabajador en la provincia de Valencia, el tercer fallecido del que ha tenido conocimiento y ha informado este periódico en el último mes. Y aunque no pasará a formar parte de la lista oficial de víctimas mortales de la dana, puede considerarse que la muerte de Manuel Jesús S. J. es consecuencia también indirecta de las secuelas y efectos del 29-O más de un año después de la riada que se llevó la vida de 229 personas -otros seis casos están en estudio-.

El trabajador, de 50 años, se encontraba realizando labores de limpieza en zonas afectadas por la dana de Bugarra que lleva a cabo la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) cuando, al parecer, ha quedado atrapado entre dos máquinas tipo bulldozer de las utilizadas para el movimiento de tierra.

El siniestro se produjo minutos antes de la nueve de la mañana de este pasado viernes cuando varios operarios se encontraban trabajando en una zona entre Casinos y Bugarra que todavía no había sido debidamente limpiada. La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente laboral para esclarecer los hechos.

En un intento por salvar su vida, uno de los compañeros del operario accidentado lo trasladó hasta el centro de salud más próximo en Casinos, mientras era movilizada una ambulancia del SAMU. No obstante, cuando los sanitarios llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

El cadáver de este hombre de 50 años fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizará la pertinente autopsia. Las fuentes consultadas por este periódico han indicado que se trata de una muerte violenta de etiología accidental de origen traumático.

El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Llíria se ha hecho cargo de la investigación y durante el día de ayer tomó declaración a todos los trabajadores que se encontraban en el momento del accidente en el lugar para esclarecer si hubo algún tipo de responsabilidad, aunque todo indica que fue un desafortunado accidente al pasar el operario entre las dos máquinas cuando una de estas estaba maniobrando.

Los trabajos de limpieza de los efectos de la dana en la provincia ya se han cobrado la vida de otros dos trabajadores. El primero fue un hombre de 51 años fallecido el 24 de noviembre del pasado año en el colegio Lluís Vives de Massanassa, al derrumbarse la estructura metálica de una pérgola. De igual modo, el pasado mes de enero otro operario de 45 años falleció atrapado entre los escombros al desplomarse la escalera de un garaje de Benetússer inundado el 29-O. En ambos siniestros resultaron heridos otro dos trabajadores, como informó en su día este periódico.