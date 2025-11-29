Un hombre bajo los efectos de las drogas se atrinchera en una casa 'okupa' de Valencia y lanza muebles a la calle Siete patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local intervienen para reducir al varón de 45 años, que intentó descolgarse desde el tercer piso

Un agente de la Policía Nacional que formó el operativo para reducir al hombre que se atrincheró en una vivienda de Valencia durante más de hora y media.

Un hombre tiró la casa por la ventana este viernes en Valencia. En concreto, por el mismo balcón de un tercer piso, por el que amenazó con lanzarse el mismo. Y ese es el problema: que, bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente y del alcohol, empezó a arrojar enseres a la vía pública y después amagó con saltar al vacío. Generó, como era de esperar, el caos y el terror. Un vecino de la zona alertó al 091 y fue necesario un espectacular operativo nacional para reducirlo, hora y media después, antes de trasladarlo al Hospital General.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día y en un entorno concurrido del entorno del Carmen, tanto en días laborables como festivos. En concreto, la vivienda ocupada donde se hallaba el hombre, de 45 años y nacionalidad rumana, se halla en un edificio de la encrucijada de las calles Santa Teresa y Pintor Domingo. El individuo había comenzado a lanzar desde el balcón a la vía pública todo tipo de enseres domésticos: sillas y otros muebles, una garrafa de cinco litros, botellas...

Tras recibir la alerta vecinal, se puso en marcha un importante operativo compuesto por siete patrullas, tres de la Policía Nacional y cuatro de la Policía Local de Valencia. Los primeros agentes en llegar y acordonar la zona para evitar que hubiera heridos fueron agentes de la Comisaría Central. Una vez perimetrada el área donde el hombre podía acertar con objetos a cualqueir viandante, los efectivos intentaron calmarlo y convencerlo de que desistiera de su actitud. Fue imposible. En cuanto alguien se acercaba para tratar de dialogar con él, arrancaba una pata de una silla y se la lanzaba.

En un momento dado, el hombre, sin un historial de enfermedad mental pero en un elevado estado de excitación, amenazó con lanzarse al vacío, e incluso llegó a amagar por descolgarse por los barrotes del balcón. Tras hora y media sin ningún avance, los efectivos desplazados a la zona decidieron actuar. Para ello, un grupo de agentes ascendieron por los tejados de los edificios colindantes para llegar a la vivienda ocupada donde se hallaba el hombre. En la operación también actuaron los bomberos.

LP

Los policías entraron con escudos, material antidisturbios y una pistola eléctrica, que no llegaron a utilizar. La puerta del domicilio estaba abierta, por lo que acceder a él no fue complicado, aunque detener al hombre no resultó tan sencillo. Uno de los policías le empujó con un escudo, aunque fue necesaria la intervención de seis agentes para reducirlo. Los efectivos sanitarios del SAMU desplazado hasta la zona le administraron un calmante antes de trasladarlo al Hospital General.

En la intervención resultó herido uno de los agentes de la Policía Nacional por un golpe en la cara, y también fue atendido en el mismo lugar de los hechos por los profesionales sanitarios desplazados. En cuanto al detenido, fue trasladado al pabellón de judiciales del Hospital General, donde volvió a mostrarse agresivo cuando se le pasaron los efectos del calmante que le habían administrado los efectivos del SAMU. El varón de 45 años se encuentra detenido y se le imputan los delitos de atentado a un agente de la autoridad y desorden público.