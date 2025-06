Dos acusaciones de la dana critican el auto de la jueza que les pide pronunciarse sobre los posibles delitos de los investigados «No es esta la causa en la que se deban realizar experimentos», señala uno de los letrados, que pide anular la resolución por no ser el momento procesal para esa diligencia

Arturo Checa Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 20:01

Nuevo encontronazo en el camino procesal para la jueza de la dana. Dos acusaciones particulares han remitido sendos escritos a la magistrada en la que piden que se anule el auto dictado el pasado 23 de junio en el que se pide a las partes que se pronuncien acerca de si ven indicios de delito en las actuaciones de los dos investigados en la causa. El juzgado de Catarroja reclamó a las partes personadas «al objeto de que manifiesten, en el plazo de tres días hábiles (que terminarían este viernes), si existen indicios de responsabilidad penal por los homicidios y las lesiones imprudentes, respecto de los dos investigados, Salomé Pradas y Miguel Argüeso».

Si este miércoles fue el propio exsecretario autonómico de Emergencias el que calificó de «deficiente» este auto y pidió a la jueza que lo argumentara, ahora son otros dos letrados los que siguen un camino similar. Uno de ellos llega a calificar de «experimento» y hasta ven ilegal la resolución.

«No conocemos precedentes en que se nos haya requerido para posicionarnos con antelación a la fase intermedia y a la evacuación de escrito de acusación, por lo que, cuanto menos, nos parece que no es esta la causa, por su gravedad y magnitud, en la que se deban realizar 'experimentos' ni introducir novedades, no previstas por nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal», señala el abogado que representa a la familia de un fallecido.

El segundo de los escritos recuerda a la jueza que quedan aún muchas diligencias y pruebas por practicar para decidir si ven conducta penal o no en la exconsellera y el ex secretario autonómico. «Esta parte no puede pronunciarse sobre si existen indicios de responsabilidad penal estando pendientes multitud de diligencias acordadas por el propio juzgado y otras muchas solicitadas por las partes, pendientes de su aprobación», recuerda la acusación.

Una de las acusaciones solicita a la jueza que dictamine la nulidad del auto y expone con dureza su argumentos. El escrito considera que señalar los posibles indicios penales de Pradas y Argüeso «sería una flagrante violación de los derechos de defensa de los investigados, ante un trámite de calificación provisional anticipado, carente del mas mínimo sentido y sustento jurídico»

No sólo eso, critican que hacerlo «traería consigo, además, una revelación de nuestra posición o estrategía de acusación, de cara a un hipotético y lejano juicio».