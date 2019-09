Detenido por matar con arma blanca a su hermano en Guardamar La víctima llevaba días sin asistir a un taller de empleo al que no solía faltar, dieron aviso a la policía y el fuerte olor a cadáver que se desprendía de la vivienda confirmó la mala noticia EFE Guardamar del Segura Miércoles, 18 septiembre 2019, 09:40

Un hombre de 53 años ha sido detenido por, presuntamente, matar con un arma blanca a su hermano, de 50, en la vivienda que ambos compartían en Guardamar del Segura.

Según la Guardia Civil, el cadáver fue hallado ayer a mediodía y el cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la autopsia.

El arrestado está custodiado por la Guardia Civil hasta que pase próximamente a disposición judicial.

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha informado de que los dos hermanos provienen de la Comunidad de Madrid aunque llevaban un tiempo viviendo en la localidad, donde incluso se habían empadronado.

La víctima participaba en un taller de empleo por mediación de los Servicios Sociales municipales y llevaba unos cuantos días sin asistir.

Debido a que habitualmente no faltaba, desde el taller trataron de contactar con el hombre hace unos días y al no poder hacerlo dieron cuenta a Servicios Sociales, que a su vez dio aviso a la policía local después de no tener éxito en sus intentos.

Hace dos días, agentes de la policía local acudieron al domicilio para preguntar por él y el hermano (ahora detenido) no les dio información, pero un día después, ayer, volvieron a acudir y el fuerte olor que desprendía el cadáver propició que entraran y descubrieran lo sucedido.

El alcalde de Guardamar ha expresado su pesar por este crimen cometido en el ámbito familiar y ha manifestado desconocer los condicionantes que le han rodeado.