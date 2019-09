El nuevo examen de conducir llega a Valencia R.C. La Comunitat celebra las primeras pruebas tras autorizar la DGT el uso de cámara de visión trasera y asistente en pendiente P. NIETO VALENCIA. Miércoles, 18 septiembre 2019, 02:07

Desde el lunes, aquellos aspirantes a conductor que han aprendido con un vehículo dotado de los conocidos como sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) ya pueden utilizar estas herramientas en su examen práctico. En un intento de 'renovarse o morir', la Dirección General de Tráfico (DGT) dio luz verde a un nuevo examen que incluye a las ya presentes nuevas tecnologías entre el temario.

Ahora, los futuros conductores podrán demostrar sus habilidades a la hora de realizar el aparcamiento con la ayuda de las cámaras de marcha atrás, de 360 grados o con sensores de aparcamiento. Para combatir otro gran quebradero de cabeza entre los futuros conductores, el sistema de ayuda de salida en pendientes evita que el coche se cale en rampas o que vaya hacia atrás al levantar el pie del freno. La adaptación a los nuevos tiempos no queda ahí, el nuevo examen puesto en marcha desde principio de semana permite que el alumno utilice la activación automática de luces y parabrisas, la alerta de tráfico cruzado (RCTA), el sistema de frenado de emergencia (AEB), el sistema start-stop, el aviso de frenada de emergencia (EDB) o el sistema de detección de fatiga.

El presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), Juan Carlos Muñoz, declaró ayer a este periódico que el cambio era «una exigencia de las autoescuelas desde hace años» debido a que, hoy en día, «cualquier coche de clase media lleva incorporados estos sistemas». Muñoz explicó que actualmente las autoescuelas valencianas tienen en su poder entre un 35 y un 40 % de coches que cuentan con estos sistemas tecnológicos, que con el antiguo modelo de conducir debían ir desconectados. A partir de ahora, las autoescuelas valencianas apostarán necesariamente por estos vehículos preparados para mejorar la seguridad al volante y evitar accidentes de tráfico dada la demanda del mercado y la evolución tecnológica.

La AVAE asegura que el nuevo examen es una exigencia histórica por parte de las autoescuelas

Por otra parte, el presidente de la AVAE manifestó la necesidad de unificar el carné de conducir y no diferenciar entre manual o automático, ya que en el siglo XXI, los prometedores coches híbridos y eléctricos automáticos harán sombra a los coches manuales. Muñoz explicó que este es un avance «pendiente para adaptarnos a las nuevas tecnologías» y propuso que la DGT se encargará de imponer un mínimo de prácticas controladas para que cualquier futuro conductor estuviera preparado para manejar un coche manual. No obstante, lo único que está claro es el imparable avance de las nuevas tecnologías, que ya no encuentra freno ni deja dar marcha atrás.

De hecho, esta adaptación a las nuevas tecnologías es uno de los medios que se propone la Unión Europea para reducir los riesgos al volante y llegar al año 2050 con cero muertes en la carretera. Y es que, según los datos de la Comisión Europea, el 90% de los accidentes de tráfico se deben a errores humanos.

Por ello, las nuevas tecnologías formarán parte de los novedosos sistemas de seguridad que los vehículos que se comercialicen a partir de 2022 deberán incluir. Los turismos contarán así con un dispostivo de advertencia de somnolencia y distracción, unos asistentes de velocidad inteligentes, un sistema de marcha atrás segura con cámaras y sensores y una caja negra que registre todos los datos del viaje.

Con esta apuesta por un examen de conducir adaptado a la evolución tecnológica, la DGT asegura unirse a la estrategia europea por una mayor seguridad al volante.