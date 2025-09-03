Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia El conductor se dio a la fuga tras arrollar de forma intencionada la bicicleta en la que circulaba su víctima, evacuada al Hospital Clínico

El atropello intencionado se produjo en el cruce de las calles Séquia de la Cadena y José Ballester Gozalvo de Valencia.

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Un hombre ha sido arrestado en Valencia por un delito de tentativa de homicidio por el atropello intencionado de un varón que circulaba en bicicleta tras una discusión de tráfico. El herido, de 42 años y nacionalidad española, fue evacuado al Hospital Clínico de Valencia y el arrestado ha quedado ya en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial.

El atropello se produjo a las 7.30 horas del pasado domingo en el cruce de las calles José Ballester Gozalvo y Séquia de la Cadena, junto a la playa de la Malva-rosa. El primer aviso entró por una agresión tras una discusión relacionada con el tráfico.

Cuando los agentes de la Policía Local de Valencia acudieron al lugar un hombre de 31 años -la persona que posteriormente sería detenida minutos más tarde – les manifestó que un hombre que iba en bicicleta le había propinado un puñetazo en el pómulo derecho.

Poco después de esta intervención policial y cuando el reclamante ya se había marchado, la Policía recibe otro aviso de unos testigos que aseguran que un coche, modelo Peugeot 307, ha atropellado de forma intencionada a un hombre que iba en bicicleta, empotrándolo contra un macetero. Tras el atropello, el conductor del vehículo ha salido huyendo andando, dirección Alboraia, dejando allí el coche. Una ambulancia trasladó al herido, que vive en la calle, al Hospital Clínico de Valencia.

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de Valencia localizaron al presunto autor del atropello en las inmediaciones del Hospital de la Malva-rosa y procedieron a su detención por un presunto delito de tentativa de homicidio. Al parecer, la víctima del atropello le habría golpeado previamente la carrocería del coche con una botella de cerveza, según alegó el detenido.

El arrestado, de 31 años y nacionalidad española, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Valencia. Tras tomarle declaración, el juez acordó su libertad, investigado por un delito de lesiones, con apud acta mensual y sin orden de alejamiento respecto de su víctima.