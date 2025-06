Culpable de asesinar de 22 cuchilladas al padre de su exnovia en l'Eliana

Ignacio Cabanes Martes, 3 de junio 2025, 11:33 Comenta Compartir

Los miembros del jurado popular no han tenido dudas sobre la culpabilidad de Sergio A. L. y han declarado probado que el acusado acabó con la vida de su exsuegro, Juan Ramón Climent Viguer, el 11 de noviembre de 2021 tras asestarle 22 cuchilladas en el domicilio de la víctima, situado en una urbanización de l'Eliana.

La lectura del veredicto ha estado marcada por el dolor de la hija del fallecido, quien no ha podido entrar en la sala al haber sido expulsada durante una de las sesiones del juicio. «¡No lo llamen justicia porque no lo es, que me dejen entrar!», gritaba desde el exterior la joven, víctima de violencia machista, quien recriminaba a la familia de su exnovio no haber puesto remedio cuando ella reclamaba ayuda. «¡Mi padre seguiría vivo, es un asesino!».

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de veinte años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad. Mientras que una de las acusaciones particulares, ejercida por la letrada Mónica González, pide la máxima pena que contempla el Código Penal, la prisión permanente revisable, al considerar que fue un asesinato sobre víctima especialmente vulnerable por la sordera que padecía la víctima.

El jurado fundamenta su veredicto de culpabilidad en el «conjunto de pruebas presentadas durante el juicio». Por un lado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que sitúan al acusado tanto en la ida como en la vuelta del escenario del crimen. Así como la huella dactilar hallada en el cuchillo, el arma homicida. De igual modo, los testigos confirmaron la mala relación entre el acusado y el padre de su exnovia, al que consideraba responsable de su ruptura, con discusiones y enfrentamientos previos.

Los hechos ocurrieron a las once de la noche del 11 de noviembre de 2021 cuando el ahora declarado culpable entró en la vivienda de l'Eliana en la que se encontraba el padre de su exnovia y la madre de este, a sabiendas de que por la enfermedad de la anciana esta no iba a suponer un obstáculo en sus intenciones homicidas. Se ha declarado probado que Sergio A. L. se aprovechó de la indefensión de su víctima, al acometerlo de forma sorpresiva por la espalda con un cuchillo, lo que acredita el delito de asesinato. Y también de la sordera que padecía.

El jurado también se ha mostrado contrario a cualquier tipo de beneficio penitenciario para el acusado y a que se le concediera un hipotético indulto.