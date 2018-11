Salva cambia su versión del crimen de Patraix ante el juez e inculpa a Maje

El asesino confeso del ingeniero Antonio Navarro ha inculpado esta mañana a su amante, Maje M. C., que también fue detenida y encarcelada como presunta coautora del crimen. Salva R., que lleva ya 10 meses en prisión, ha prestado declaración por petición propia ante el juez que instruye el caso y ha aportado nuevos datos sobre la presunta participación de la viuda en el asesinato de su marido.

La toma de manifestación se ha realizado en la Ciudad de la Justicia de Valencia después de que el acusado comunicara al magistrado su intención de colaborar con la justicia. Salva ha declarado que Maje le propuso cometer el crimen y luego entre los dos planificaron el acuchillamiento en el garaje del barrio de Patraix en Valencia.

También ha desmentido que el plan criminal fuera en un principio herir o dar un susto a Antonio, como había declarado Maje ante la policía, y ha precisado que siempre hablaron de acabar con la vida del ingeniero en los encuentros que tuvieron para preparar el acuchillamiento. La segunda declaración del acusado ante el juez ha durado poco más de una hora.

Tras ingresar en prisión, Salva permaneció seis semanas en el programa de prevención de suicidios y luego realizó labores de ordenanza en la enfermería de la cárcel. Su mujer se divorció de él y ahora solo recibe las visitas de su hija de 20 años. La joven está enfadada con su padre por el crimen que cometió y por sus declaraciones en las que asume la planificación del asesinato y exculpa a Maje.

Después de ser detenido por la policía el 10 de enero del año pasado, Salva confesó que había matado a cuchilladas a Antonio en un garaje del barrio de Patraix con la ayuda de la esposa de la víctima, Maje M., veinte años más joven que él. El acusado manifestó que concertó con Maje la muerte de Antonio, pero dos días después exculpó a su compañera de trabajo y amante cuando fue interrogado por el juez.

Maje y Antonio el día de su boda / LP

En su primera declaración ante el magistrado, Salva aseveró que decidió matar al marido de Maje cuando ella le dijo que Antonio le había amenazado con echarla de casa. «Lo decidí yo solo y lo ejecuté», contestó Salva con aparente tranquilidad cuando el juez le preguntó si había planificado el crimen con su amante.

El asesino confeso afirmó que discutió con Antonio antes de acuchillarlo en el pecho tras recriminarle que no era un buen marido. También declaró que Maje le dio una llave del garaje donde cometió el crimen, aunque explicó que lo hizo para que pudiera estacionar su coche los días que comía en casa de su amiga (cuando Antonio se ausentaba debido a su larga jornada laboral como ingeniero), ya que en la calles de Patraix, donde vivía el matrimonio, es muy complicado aparcar.

Por su parte, Maje confesó ante la policía que participó en la planificación del crimen, aunque luego precisó que creía que Salva no era capaz de matar a Antonio, sino que le daría un susto. Dos días después, la viuda declaró en el juzgado que no planeó con su amante el asesinato, y matizó que había reconocido su implicación en los hechos criminales, porque no había entendido la pregunta que le hizo la inspectora jefa del Grupo de Homicidios.

Los dos detenidos por el crimen reconocieron que mantenían una gran amistad desde hace tres años, pero negaron que fueran amantes cuando fueron interrogados por el juez. Según la versión de la pareja, Maje y Salva hablaban de cosas íntimas y ella le dijo que se quería divorciar porque discutía mucho con su marido, y entonces él contestó que acabaría con el problema.

La viuda aseguró que nunca pensó que Salvador mataría a Antonio, sino que le daría un susto, y manifestó que su amigo la protegía también e intercedía por ella en un centro hospitalario de Valencia, donde ambos trabajaban en labores de atención de enfermos.

Sentimientos obsesivos

Salva se habría dejado llevar por sus sentimientos obsesivos hacia Maje para asesinar a cuchilladas a Antonio el 16 de agosto de 2017, según la declaración de la viuda. Tras el asesinato, la pareja dejó de verse varias semanas y en octubre retomaron su relación. El encarcelamiento de la pareja como presuntos autores del asesinato causó una gran conmoción en Novelda, localidad donde residen las familias de la víctima y de la viuda detenida.

Hace varios meses, Salva mostró su molestar en la cárcel porque los funcionarios no le dejan hablar con Maje. El preso culpa al psicólogo del centro penitenciario de Picassent de que no le permitan tener un contacto personal con la que fue su amante, que se encuentra en la misma prisión. El recluso mantiene una buena relación con sus siete hermanos, aunque solo había recibido la visita de uno de ellos en la cárcel cuando habló con el psiquiatra en mayo de este año.